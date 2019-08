Na Koroškem nadaljujejo odpravljanje in ocenjevanje škode po neurju #foto

S strahom upirajo pogled v nebo, saj so popoldne napovedane nove padavine. "Ob morebitnem ponovnem deževju se zna sprožiti še kakšen plaz," je danes povedal vuzeniški župan Franjo Golob.

Zalilo pred dnevi obnovljene prostore vrtca

V Vuzenici sta meteorna voda in blato zalila pred dnevi obnovljene prostore vrtca. "Za otroke iz vrtca je zdaj dva dni zagotovljeno varstvo v prostorih bližnje osnovne šole. Upamo, da do konca tedna uspemo izsušiti vrtec v takšni meri, da lahko gredo otroci nazaj, saj se prihodnji teden začne pouk in bo šola polna," je dejal. V šoli je meteorna voda zalila kletne prostore, ki so jih zdaj že očistili, medtem ko je okolica šole še polna mulja.

Foto: STA

Zaradi poplavljenih hiš sta se začasno izselili dve družini, poškodovanih je okoli 40 kilometrov cest, a so do danes že uspeli zagotoviti njihovo prevoznost. "Prevozna je tudi državna cesta skozi našo občino, železniška proga pa bo po zaenkrat dostopnih podatkih zaprta še najmanj 14 dni zaradi treh plazov," je še povedal Golob.

Škoda je večja kot ob poplavah leta 2012

Gmotna škoda je po njegovih ocenah večja od škode ob poplavah leta 2012, čeprav Drava tokrat ni prestopila svojih bregov. Takrat je namreč zalilo predvsem območje ob reki, sobotno neurje pa je zajelo širše območje Vuzenice in še dva zaselka.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Neurje z močnimi nalivi je v soboto prizadelo tudi območje sosednje Občine Muta. Kot je povedal župan Mirko Vošner, so uspeli očistiti že večino cestišč in vodotokov, da se ne povzroča dodatne škode. "Na terenu so komisije za ogled in odpravo posledic ter tudi posebna komisija za ugotavljanje vzrokov, ker vsi vzroki niso izključno naravni. V preteklih desetletjih smo s kakšnimi posegi pri hišah, vodotokih in tako naprej sami poslabšali razmere," je dejal.

Popolnoma neprevozna ostajata le dva kilometra ceste, a je ta med prometno manj obremenjenimi. "Življenje se ponovno vrača v ustaljene okvirje," je povzel župan.

V Občini Muta je bilo poplavljenih več kot deset hiš, od tega dve huje. Iz ene od teh se je morala družina izseliti, a župan pričakuje, da se bo lahko kmalu vrnila na svoj dom. "Čakamo izvedenca gradbene stroke, da oceni varnost objekta. Včeraj pozno zvečer smo uspeli odstraniti vso zemljino, ki jo je prinesel plaz, in je omogočen dostop do hiše," je pojasnil.

Težave zaradi neurja so imeli tudi v Črni na Koroškem, a so te po besedah županje Romane Lesjak v večini že odpravljene. "Ceste so prevozne, odvažamo nagrmaden material in ocenjujemo škodo. Če ne bo kaj hujšega, bomo to preživeli," je dejala.