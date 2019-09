Neurje po Sloveniji: voda tekla iz stranišča, težave na prvi šolski dan #video

Gasilci so črpali vodo iz objektov, zavarovali več objektov pred vdorom vode, prekrivali odkrite strehe in odstranjevali drevesa.

Zaradi neurja in padavin so se sprožili štirje zemeljski plazovi. Gasilci so zabeležili tudi več udarov strel, gasilci pa so pogasili štiri požare na objektih in dva v naravi.

Težave so imeli na prvi šolski dan tudi v nekaterih šolah. V Postojni je zalilo prostore dveh šol, znova pa so imeli težave tudi na Ptuju, kjer je bilo poplavljenih več kleti.

Nalivi so številne nevšečnosti povzročili predvsem v Šmartnem pri Litiji. Meteorna voda je zalila številne ulice, v enem od primerov pa je udarila tudi iz straniščne školjke.

Kakšno vreme nas čaka danes?

Dopoldne se bo od zahoda postopno jasnilo, popoldne pa bo sončno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V noči na petek nekaj padavin

V četrtek bo večji del dneva pretežno jasno, proti večeru pa se bo zmerno pooblačilo. V noči na petek bodo na severu prehodno možne rahle padavine.

V petek bo na Primorskem večinoma sončno z burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Spet bo nekoliko hladneje.