Med hišno preiskavo v Ajdovščini našli heroin, tabletke in drugo drogo #foto

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe (PPIU) Nova Gorica so prejšnji torek skupaj s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Nova Gorica pri 46-letnem moškem opravili hišno preiskavo ter zasegli več različnih snovi, tabletk in prepovedano drogo.

Hišno in osebno preiskavo pri 46-letniku, ki je neprijavljen prebival v enem od naselij na območju občine Ajdovščina, so policisti opravili na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Med hišno preiskavo so osumljencu zasegli več različnih snovi, tabletk in posušene zelene rastline, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Foto: PU Nova Gorica

Policisti PPIU Nova Gorica in novogoriški kriminalisti so mu med hišno preiskavo zasegli 300 gramov snovi, za katero so v nadaljevanju postopka ugotovili in potrdili, da gre za prepovedano drogo heroin. Prav tako so mu zasegli 30 gramov snovi, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo metamfetamin, več tabletk živo rumene barve in manjšo količino posušene zelene rastline, za katero sumijo, da je konoplja.

Policisti PPIU Nova Gorica so zasežene snovi poslali v nadaljnjo analizo.

Osumljencu so zasegli tudi tisoč evrov gotovine, saj obstaja sum, da izvira iz kaznivega dejanja, povezanega s prodajo prepovedanih drog.

Prav tako so mu zasegli druge predmete in elektronske naprave, ki so pomembni za nadaljnjo preiskavo v okviru predkazenskega postopka. Foto: PU Nova Gorica

Policisti PPIU Nova Gorica so 46-letnemu osumljencu odredili pridržanje v policijskih prostorih, skladno z določili 157. člena zakona o kazenskem postopku, in ga naslednjega dne, v sredo, 19. julija, s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po prvem odstavku 186. člena KZ-1) privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici.