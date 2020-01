Zaradi goljufije 76 voznikom grozi odvzem izpita #foto #video

Ljubljanski policisti so v torek na območju Ljubljane začeli izvajati hišne in osebne preiskave, povezavne z nepravilnostmi pri opravljanju pisnih izpitov za vozniško dovoljenje. 36-letni javni uslužbenec z agencije za varnost prometa (AVP) je po ugotovitvah kriminalistov v sodelovanju z 28-letnim osumljencem 76 kandidatom omogočil spletni dostop do testov CPP, tako da so ti v zameno za podkupnino goljufali pri pisnem delu vozniškega izpita. Kandidatom poleg kazenskih sankcij grozi odvzem vozniškega izpita.

36-letni javni uslužbenec je omogočil spletni dostop do CCP izpitov in tako 76tim omogočil 'opraviti' pisni del vozniškega izpita. Vsem bodo razveljavili vozniškibizpit. pic.twitter.com/SeI4flHvbN — Vitomir Petrović (@VitomirPetrovic) January 10, 2020

Ljubljanske policiste je agencija za varnost prometa lani obvestila o sumljivih dogodkih, povezanih z opravljanjem vozniških izpitov. Med preiskavo so policisti in kriminalisti nato ugotovili več sumov jemanja in dajanja podkupnine v povezavi z opravljanjem teoretičnega dela vozniškega izpita.

Preiskovalci so zato v torek na 81 različnih lokacijah po Sloveniji izvedli hišne in osebne preiskave. Zoper 28-letnega in 36-letnega osumljenca so odredili pridržanje, ki pa so ga po opravljenih preiskavah odpravili.

Kandidati so mu plačevali od 200 do štiri tisoč evrov podkupnine na izpit

Kriminalisti so ugotovili, da je prej omenjeni 28-letnik od junija 2018 do februarja lani pridobil 76 kandidatov, ki so nameravali opraviti teoretični del vozniškega izpita. S pomočjo 36-letnega osumljenca z AVP je kandidatom proti plačilu podkupnine uredil, da so v prostorih prej omenjene javne agencije na nedovoljen način opravili teoretični del vozniškega izpita.

Direktorica AVP: Zaposleni, ki je osumljen goljufije, je trenutno na bolniški. Video: Planet.

Kandidati so 28-letnemu osumljencu za opravljeno nezakonito storitev izročili gotovino, ki se je po do zdaj zbranih podatkih gibala od 200 do celo štiri tisoč evrov na izpit. 36-letni osumljenec je medtem osumljen, da je kot javni uslužbenec in administrator s svojim uporabniškim imenom prek službenega dostopa omogočil vzpostavitev povezave v omrežje.

AVP: Zaposlenemu smo onemogočili vse dostope



Na izsledke kriminalistične preiskave so se že odzvali na AVP. Kot so poudarili, so konec lanskega januarja ugotovili sum zlorabe pri opravljanju teoretičnega dela vozniškega izpita na sedežu agencije. Sum zlorabe so še isti dan prijavili policiji in skrbnikom aplikacije, kasneje pa se je izkazalo, da je med osumljenimi tudi eden od zaposlenih na agenciji. "Agencija je nemudoma sprejela ustrezne delovnopravne postopke, da zaposleni nima več možnosti opravljati dosedanjih nalog, in mu onemogočila vse dostope," so poudarili na AVP. Omenjeni zaposleni je po besedah direktorice AVP Vesne Marinko trenutno na bolniški, grozi pa mu suspenz. Na AVP so dodali, da imajo ničelno toleranco do korupcije in možnosti zlorab pri opravljanju vozniškega izpita ter preostalih nepravilnosti, ki so povezane s področjem varnosti v prometu.

76 kandidatom grozi, da jim bodo razveljavili vozniška dovoljenja

Na tak način je 36-letni uslužbenec AVP 28-letniku neupravičeno omogočil, da se je iz svoje elektronske naprave prijavil v teoretični del vozniškega izpita in tako prišel do testov oziroma izpitnih pol CPP, ki so jih takrat prejeli različni kandidati. V teste je nato v njihovem imenu vnesel pravilne rešitve, da bi kandidati opravili teoretični del vozniškega izpita.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Osumljencem so poleg prepovedanih drog zasegli tudi naboje in del orožja.

"Treba je poudariti, da je osumljenec, ki je prejemal podkupnino od kandidatov, vsaj del prejetih plačil posredoval javnemu uslužbencu, in sicer kot nagrado za to, da jim je omogočil nezakonito opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita," so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

154 kaznivih dejanj dajanja in sprejemanja podkupnine je trenutno osumljenih 78 fizičnih oseb. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, ki ga bodo policisti o vseh ugotovitvah obveščali s kazensko ovadbo. Prav tako bodo tožilstvu predlagali, da za vsa sporno pridobljena vozniška dovoljenja v nadaljnjem kazenskem postopku predlagajo razveljavitev. Policisti medtem nadaljujejo preiskavo v smeri obstoja morebitnih novih tovrstnih kaznivih dejanj in osumljencev.

Preiskovalni sodnik zoper dva osumljenca odredil pripor

Policisti so med prej omenjenimi hišnimi preiskavami pri 41-letnem osumljencu našli tudi prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem je bilo posajenih 23 sadik omenjene rastline. 41-letniku so zasegli okoli 30 gramov posušene rastline konoplje in pripomočke za gojenje. Zoper osumljenega bodo vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Osumljencem so poleg prepovedanih drog zasegli tudi naboje in del orožja.

Naknadno so policisti prostost odvzeli 31-letnemu osumljencu, ki so mu med hišno preiskavo zasegli okoli 500 gramov heroina in okoli sto gramov kokaina. Osumljeni je bil zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Prostost so možje v modrem odvzeli tudi 28-letnemu osumljencu, pri katerem so zasegli več kot enajst kilogramov posušene rastline konoplja ter več kot 11 tisoč evrov gotovine. Osumljeni je bil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Poleg droge našli tudi naboje in del orožja

Še dvema osumljencema so policisti zasegli okoli 30 kilogramov zelene rastline, za katero sumijo, da je konoplja, in pripomočke za gojenje. Prav tako so zasegli manjšo količino neznanih tekočin, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo oziroma za pripomočke za gojenje rastlin. Zoper osumljena bodo vložili tudi kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, prav tako zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

V eni izmed hišnih preiskav so preiskovalci našli tudi 182 nabojev in del orožja, ki ga bodo policisti poslali v analizo na kriminalistično tehniko. Po analizi bodo zoper kršitelja izvedli ustrezen prekrškovni postopek, napovedujejo na Policijski upravi Ljubljana.