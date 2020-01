Previdno, odlomil se je del strunjanskega klifa #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odlomil se je del klifa med strunjansko plažo in San Simonom v Krajinskem parku Strunjan. Občina Izola zato obiskovalce poziva, naj se v teh dneh še posebej izogibajo sprehodom po obali na tem območju, zlasti pa naj se ne zadržujejo na območju Rtiča Strunjan in Rta Ronek.

Občina Izola opozarja, da je hoja med strunjansko plažo in San Simonom lahko nevarna, saj se je odlomil del klifa.

Kamen v velikosti oreha ima lahko tragične posledice

To velja tudi v poletnih mesecih, saj nekateri kopalci svoje brisače postavljajo prav ob vznožju najbolj nevarnih predelov, torej pod strme in neporaščene stene klifa. Kamen velikosti oreha ima lahko tragične posledice, zlasti če pade z višine, so še dodali na občini.

Različni deli klifa so sicer zaradi različne geološke zgradbe, naklonov in stopnje poraščenosti z vegetacijo različno krušljivi, piše v projektu Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v Zalivu sv. križa v Strunjanu, ki so ga ob tem delili na občini.

Foto: Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v Zalivu sv. križa v Strunjanu