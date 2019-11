Italijana v kombiju tihotapila 41 prebežnikov

Na območju Ljubljane, Kočevske Reke, Željn, Želimelj, Kostela in Kočevja so policisti od petka zjutraj do nedelje zjutraj izsledili in prijeli 24 prebežnikov, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Poleg tega so policisti v Goriči vasi v občini Ribnica odkrili, da sta dva državljana Italije v kombiju prevažala 41 tujcev, ki so prav tako nezakonito prestopili državno mejo.