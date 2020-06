Huda nesreča pri Kidričevem: umrla motorist in kolesar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 18. ure se je zgodila prometna nesreča med krožiščema v Kidričevem in v Lovrencu, v kateri sta umrla voznik motornega kolesa in kolesar. Cesta je trenutno zaprta.

Ob 18.17 smo bili aktivirani za nudenje prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja pri prometni nesreči izven naselja Lovrenc. Pomagali smo tudi pri zavarovanju dogodka. Objavil/a PGD Lovrenc na Dravskem polju dne Četrtek, 25. junij 2020

Kot so sporočili s policijske uprave Maribor, bodo policisti opravili ogled kraja prometne nesreče. Pomočnik komandirja PP Maribor Vojko Bevk je povedal, da se je nesreča zgodila zunaj naselja Apače in da je šlo za mlajšega motorista ter starejšega kolesarja. Vzrok prometne nesreče je izsiljevanje prednosti voznika kolesa, so po pisanju 24ur.com sporočili z Generalne policijske postaje.