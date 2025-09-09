Glasbena skupina žaluje, nekdanjega člana našli mrtvega na Ptuju

"Srce nam para novica, da Marka ni več med nami ... Kar smo se najbolj bali, odkar smo slišali, da je izginil, a upali, da se ne bo zgodilo, se je žal zgodilo. Zdi se, da nihče ni vedel za prave bitke, ki jih je bojeval v sebi. Vsaj za vedno bo živel skozi pesmi, ki smo jih ustvarili skupaj! Pozivamo vse, ki se borijo in jim je težko spregovoriti o svojih notranjih bitkah, naj naredijo prvi korak in se odprejo vsem, ki so jim blizu, in se pogovorijo! Počivaj v miru, prijatelj," so v skupini Odpisani zapisali v spomin nekdanjemu članu.

Blažeka je bil doma v hrvaškem Prelogu, v zadnjih letih pa je živel in delal v Sloveniji. Izginil je v začetku julija, nazadnje pa so ga videli 4. julija na Ptuju. Po tem se je za njim izgubila vsaka sled, iskanje pa je oteževalo dejstvo, da je imel izklopljen mobilni telefon.