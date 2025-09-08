Po dolgi bolezni se je poslovil Rick Davies, srce in duša legendarne zasedbe Supertramp. Imel je 81 let.

"Z žalostjo sporočamo, da je po dolgi bolezni umrl ustanovitelj skupine Supertramp Rick Davies," so sporočili preostali člani zasedbe, "bil je privilegij, da smo ga poznali in z njim igrali več kot 50 let."

Daviesu so leta 2015 odkrili multipli mielom, redko obliko krvnega raka, po diagnozi pa je skupina morala odpovedati ponovno združitev in turnejo po Evropi, ki so jo načrtovali tisto leto.

Skupino Supertramp je Davies leta 1970 ustanovil z Rogerjem Hodgsonom, oba sta bila vokalista in avtorja skladb, Davies je ob tem igral klaviature, Hodgson pa predvsem kitaro. Daviesov značilni vokal in klaviature so postali zvočni podpis zasedbe, ki je igrala edinstveno fuzijo progresivnega rocka, džeza in popa.

Podpisal se je pod večne uspešnice, kot so Bloody Well Right, Goodbye Stranger in Crime of the Century, medtem ko je Hodgson ustvaril prav tako zimzeleni Give a Little Bit in The Logical Song.

Hodgson je skupino zapustil leta 1983, po tem so Supertramp izdali še dva albuma, leta 1988 pa razpadli. Po tem se je zasedba še nekajkrat ponovno zbrala v različnih sestavih, izdali so še dva albuma, pri obeh je večino skladb napisal Davies.