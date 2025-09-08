Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
12.26

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Rick Davies Supertramp

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 12.26

27 minut

Umrl je Rick Davies, frontman skupine Supertramp

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Supertramp | Skupina Supertramp leta 1970, Rick Davies je skrajno levo | Foto Profimedia

Skupina Supertramp leta 1970, Rick Davies je skrajno levo

Foto: Profimedia

Po dolgi bolezni se je poslovil Rick Davies, srce in duša legendarne zasedbe Supertramp. Imel je 81 let.

"Z žalostjo sporočamo, da je po dolgi bolezni umrl ustanovitelj skupine Supertramp Rick Davies," so sporočili preostali člani zasedbe, "bil je privilegij, da smo ga poznali in z njim igrali več kot 50 let."

Daviesu so leta 2015 odkrili multipli mielom, redko obliko krvnega raka, po diagnozi pa je skupina morala odpovedati ponovno združitev in turnejo po Evropi, ki so jo načrtovali tisto leto.

Skupino Supertramp je Davies leta 1970 ustanovil z Rogerjem Hodgsonom, oba sta bila vokalista in avtorja skladb, Davies je ob tem igral klaviature, Hodgson pa predvsem kitaro. Daviesov značilni vokal in klaviature so postali zvočni podpis zasedbe, ki je igrala edinstveno fuzijo progresivnega rocka, džeza in popa.

Podpisal se je pod večne uspešnice, kot so Bloody Well Right, Goodbye Stranger in Crime of the Century, medtem ko je Hodgson ustvaril prav tako zimzeleni Give a Little Bit in The Logical Song.

Hodgson je skupino zapustil leta 1983, po tem so Supertramp izdali še dva albuma, leta 1988 pa razpadli. Po tem se je zasedba še nekajkrat ponovno zbrala v različnih sestavih, izdali so še dva albuma, pri obeh je večino skladb napisal Davies.

Rick Davies Supertramp
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.