Oven

Precej negativni boste, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Bik

Potegnite občutek po varnosti iz vaših idealov in se sprostite s prijatelji. Nujno potrebujete spremembo. Vaša želja, da bi spremenili vaš način življenja, bo postala še bolj močna. Hrepenite po nečem novem, drugačnem, unikatnem. Želite si novega romantičnega razmerja.

Dvojčka

Pred vami je dinamičen dan. Preobremenjeni boste s službenimi obveznostmi, toda ne skrbite, saj se boste z njimi uspešno spopadli. Rezultati mogoče ne bodo vidni takoj. Počasi se daleč pride, zato ne bodite neučakani. Čaka vas zanimiv večer, saj si boste dali duška po napornem delovniku.

Rak

Zdi se prelahko, da bi preprosto ubrali pot skozi vse. Ugotovili boste, da v vsakem vašem razmerju počasi izgubljate moč. Več kot boste zahtevali, na več upora boste naleteli. Umaknite se za nekaj časa, to bo še najboljša strategija in težava bo najverjetneje sama zbledela.

Lev

Danes boste nepričakovano naleteli na neko osebo. Lahko bo zelo privlačna ali ne toliko, a nikar je ne odslovite, čeprav boste mislili, da ni primerna oseba za vas. Iz določenega razloga vaju bo vesolje predstavilo prav danes. To ne bo samo priložnostno srečanje, obstaja tudi stvar, ki se ji reče usoda!

Devica

Pričakujte zaplet na delovnem mestu. Spori med sodelavci bodo nekaj povsem običajnega. Sledite izpolnitvi svojih delovnih obveznosti in bodite osredotočeni predvsem na svoje delo, saj boste na koncu vi odgovarjali zanj. Fizično počutje bo zelo dobro. V sebi boste imeli dovolj energije in zagona za prihodnost..

Tehtnica

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Odmislite težave in se zatopite v delo. Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav.

Škorpijon

Vaša čustva bodo občutljiva in vaša intuicija bo močna. Znašli se boste v objemu nostalgičnih čustev in sočutja. Spomini na pozabljena čustva in situacije bodo prišli na površje. Poskusite najti nove rešitve, ki vam bodo dovoljevale, da boste nadaljevali svoje življenje brez starih bremen.

Strelec

Danes boste optimistični, a na novo odkrit optimizem bo lahko bil za druge prevelik zalogaj, saj ne bodo več želeli poslušati vaših pravljic o tem, kako je vaše življenje dobro. Kontrolirajte vaše navdušenje z visoko mero sočutja do ostalih. Že če boste malo znižali vaše navdušenje, se bodo razmerja uravnotežila.

Kozorog

Ne boste sramežljivi, ker boste želeli poglobiti stopnjo čustvenega razkritja vašemu najbližjemu prijatelju ali intimnemu partnerju. Vaš enostavni pristop bo lahko presenetil druge, ki bodo lahko bili odprti za vaše ideje, enkrat ko se bodo privadili na vaš stil direktnega komuniciranja.

Vodnar

Današnja energija se bo obrnila od vaših želja in k tistim, ki jih bodo imeli drugi. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Ribi

Čustveno področje boste samski še vedno dojemali bolj negativno. Privoščite si družabni večer, saj boste le tako lahko deležni novih poznanstev. Ne čakajte, da bo ljubezen sama padla z neba. Običajno si usodo krojimo sami, mar ne? Zvezde bodo naklonjene predvsem vezanim, saj boste s partnerjem zgladili nerešene konflikte.