Na Goriškem so policisti v torek obravnavali voznika osebnega vozila zaradi suma napada na policiste. Možje v modrem so ugotovili, da je 48-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ob tem pa je moški zavrnil preizkus alkoholiziranosti, ki so mu ga odredili policisti. Med postopkom je moški policiste tudi fizično napadel, zato so ti uporabili prisilna sredstva.

Novogoriški policisti so v torek popoldne na Dobrovem ustavili 48-letnega voznika osebnega avtomobila in med kontrolo ugotovili, da slednji nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, a ga je moški odklonil. Možje v modrem so mu zaradi kršenja cestnoprometnih predpisov zasegli vozilo, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

48-letnik fizično napadel policiste, umirili so ga s prisilnimi sredstvi

Med prej omenjenim postopkom se je moški po navedbah novogoriške policijske uprave nedostojno vedel do policistov in kljub ukazu enega od policistov, naj kršitev preneha, tega ni upošteval. Oseminštiridesetletnik je nadaljeval neprimerno vedenje, med drugim je policiste žalil in jim grozil. Na koncu jih je tudi fizično napadel, zato so policisti uporabili prisilna sredstva. Voznik se je nato postopoma umiril. Policisti ga bodo zaradi suma napada na uradno osebo ovadili novogoriškemu okrožnemu državnemu tožilstvu.