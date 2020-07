Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil mlad jadralni padalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek se je na Tolminskem smrtno ponesrečil jadralni padalec iz Avstrije. Osemindvajsetletnik je okoli 13. ure skupaj s prijateljem vzletel s Kobale, zvečer pa so bili policisti obveščeni, da je Avstrijec pogrešan. Stekla je reševalna akcija, truplo jadralnega padalca so okoli 3. ure zjutraj odkrili na strmem in nedostopnem območju nad planino Predolino na pobočju Vršiča.