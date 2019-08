Enoletnik iz Beltincev v kritičnem stanju po skorajšnji utopitvi

V murskosoboško bolnišnico so popoldne pripeljali enoletnega otroka iz občine Beltinci, ki se je skoraj utopil v domačem bazenu. Hudo poškodovanega otroka, ki je še vedno v smrtni nevarnosti, so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center.

Okoliščine nesreče za zdaj niso znane.

Center za obveščanje navaja, da je ob 17. uri helikopter z obolelim otrokom in medicinsko ekipo UKC Ljubljana poletel proti prestolnici. Policija sporoča, da je bila o dogodku obveščena ob 17.18. Kriminalisti še zbirajo obvestila in opravljajo ogled kraja, obveščena sta bila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec, so zapisali v sporočilu.

Otrok ne puščajte v in ob vodi brez nadzora

V Sloveniji so utopitve po številu smrtnih žrtev na tretjem mestu, takoj za prometnimi nesrečami in nesrečami pri delu. Vsako leto v vodi umre 15 ljudi. Policija je že večkrat opozorila, da otroci ne poznajo nevarnosti in jih zato ne smemo pustiti brez varstva.

Njihovi nasveti: