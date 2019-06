Drzen rop v Brdih

Novogoriški policisti so ugotovili, da sta nepridiprava okoli 20. ure v bližini večje trgovine v naselju Dobrovo izkoristila priložnost in od oškodovanca zahtevala denarnico, ki jo je nosil opasano okoli pasu. Svojo zahtevo sta podkrepila z grožnjo in uporabo telesne sile. Ker se je oškodovanec fizično branil, je eden od storilcev oškodovancu z nožem resno zagrozil z neposrednim napadom. Zaradi uporabe noža pri podkrepitvi grožnje je oškodovanec sledil zahtevi storilca in mu denarnico z gotovino izročil.

Storilca sta nato peš pobegnila na cesto pod parkiriščem in se v smeri naselja Neblo odpeljala z osebnim avtomobilom bele barve. V omenjenem ropu oškodovanec ni bil telesno poškodovan.

Oba storilca močnejše postave

Po prvih zbranih podatkih gre za mlajša storilca. Eden izmed njiju je visok približno 180 centimetrov in je bil oblečen v svetlejša zgornja oblačila, drugi neznanec pa je malce manjše postave, svetlih las. Oba storilca sta močnejše postave.

Policisti in kriminalisti so takoj po prejetem obvestilu začeli izvajati aktivnosti tako na kraju kaznivega dejanja kot tudi v širši okolici z namenom izsleditve storilcev. Okoliščine še vedno intenzivno preiskujejo. Zaradi interesa preiskave podrobnosti v tej fazi predkazenskega postopka javnosti še ne morejo posredovati.

Policija prosi vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi glede ropa imeli kakršnekoli koristne informacije, da jih sporočijo policiji na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma pokličejo na telefon (05) 303 44 00.

Tri drzne tatvine tudi v Ljubljani

V petek dopoldne sta moški in ženska v prodajalni na Vojkovi cesti v Ljubljani ukradla več žganih pijač in mehčalec, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Ko je zaposlena žensko poskušala zaustaviti, jo je ta udarila v roko in ji grozila. Oba tatova sta s kraja pobegnila.

Ženska je po podatkih policije stara okoli 30 let, suha, visoka okoli 145 centimetrov, črnih kratkih las, oblečena pa je bila v temna oblačila in jeans hlače. Moški je star okrog 40 let, suh, visok približno 170 centimetrov, svetlih las, spredaj počesan na stran, zadaj plešast. Oblečeno je imel rjavo karirasto srajco in jeans hlače.

Prav tako v petek so bili ljubljanski policisti obveščeni še o dveh drznih tatvinah v Mostah in na Viču. Pri prvi je dan prej oškodovanko zamotil moški, ki naj bi za podjetje urejal polaganje kabla, medtem pa je drugi vstopil v hišo in ukradel nakit v vrednosti 800 evrov, kar je oškodovanka opazila šele naslednji dan.

Pri drugi tatvini je neznani storilec 4. junija okrog 10. ure z osebnim vozilom temno modre barve pripeljal na dom oškodovanke ter jo pod pretvezo, da je delavec elektro podjetja, zvabil iz hiše. Medtem je drugi moški iz hiše ukradel nakit in pri tem žensko oškodoval za okoli 1500 evrov.