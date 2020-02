Kot je dejal tožilec Marko Borovnik, je Sebastien Abramov prosil Sarino mamo, da vzame posojilo, ker naj bi potreboval denar za nakup vozila. Mama je potem v banki najela posojilo, imela je tudi nekaj privarčevanega denarja, vse skupaj pa je vročila Abramovu, piše STA.

Denar naj bi šel za vračilo Sarine štipendije

Abramov je tudi danes krivdo zavrnil. Povedal je, da je bil denar namenjen za vračilo Sarine kadrovske štipendije, saj se je želela zaposliti drugje in bi se s tem vračilom rešila obveznosti do delodajalca za štipendiranje. Tožilec pa tej zgodbi ne verjame, saj zanjo ni dokazov. Prepričan je, da je Abramov denar porabil za druge namene.

Denarja naj ne bi potreboval, ker je imel deset tisoč evrov plače

Abramov je danes spregovoril tudi o svojem premoženjskem stanju. Zavrnil je navedbe, da je imel neporavnane obveznosti. Čudi pa ga, da je bila kazenska ovadba podana štiri leta po dvigu omenjenega posojila. Abramov je tudi pojasnil, da je leta 2014 najel dve posojili, imel je tudi od 40 tisoč do 50 tisoč evrov gotovine, piše STA.

Povedal je, da je imel več kot deset tisoč evrov bruto plače (en bančni izpisek to dokazuje), dve stanovanji v Ljubljani in gostinski lokal, ki je bil vreden 405 tisoč evrov in ga je oddajal v najem. Dodal je, da je vozil prestižne avtomobile in da tega denarja takrat ni potreboval.

"Jaz sem njeno mamo samo peljal v Ljubljano na banko"

"Sara se je z mamo osebno dogovorila za najem posojila. Jaz sem njeno mamo samo peljal v Ljubljano na banko. Obvezal pa sem se, da bom mesečno odplačeval 250 evrov za posojilo," je dejal Abramov in dodal, da je dekletovi mami plačal štiri do pet obrokov posojila.

Imela je odlične odnose z družino, nato pa je prispelo anonimno pismo

Navedel je tudi, da sta s Saro nameravala iti delat v Avstralijo ter da je do leta 2017 imel odlične odnose z njeno družino. Takrat pa je prispelo anonimno pismo, polno laži o njem, je še dejal po poročanju STA.

Sojenje, ki se je danes začelo znova, saj je bila zadeva zaradi kadrovskih sprememb lani dodeljena novemu sodniku, se bo nadaljevalo 20. februarja z zaslišanjem prič, še piše STA. Staršev Sare Veber sicer danes ni bilo na sodišče.

Policisti sumijo, da je iz koristoljubja s puško umoril svoje dekle

Policisti so Abramova kazensko ovadili tudi zaradi suma, da naj bi iz koristoljubja s puško umoril Vebrovo. Na zaslišanju pred celjskim preiskovalnim sodnikom je lani podal pisni zagovor, v katerem vztraja, da je šlo za nesrečo. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek namreč vseskozi opisoval kot nesrečo, ki naj bi se zgodila, ko je čistil puško.

Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora, še piše STA.

Sodijo mu tudi zaradi zavarovalniške goljufije z odrezano roko

Abramov je sicer od 7. marca lani v priporu zaradi zavarovalniške goljufije. Skupaj s še tremi osumljenci, med katerimi je tudi njegovo zdajšnje dekle Julija Adlešič, je namreč pri petih zavarovalnicah za Adlešičevo sklenil zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter zahteval odškodnino, potem ko si je takrat 21-letna Adlešičeva, ki je tudi v priporu, namerno odrezala roko nad zapestjem.