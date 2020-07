43-letnik v kombiju prevažal 25 nezakonitih prebežnikov

V četrtek zvečer so policisti na območju Podlehnika ustavili kombinirano vozilo citroën jumper z ljubljanskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 43-letni državljan Slovenije. Možje v modrem so ugotovili, da je 43-letnik v tovornem delu vozila prevažal kar 25 nezakonitih prebežnikov.

Policisti so vozniku zaradi suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države odvzeli prostost in ga pridržali. Foto: PP Podlehnik V tovornem delu kombija so policisti odkrili devet državljanov Bangladeša, sedem državljanov Pakistana, štiri državljane Afganistana, štiri državljane Maroka in enega državljana Sirije, ki so v našo državo nedovoljeno vstopili na zeleni meji med Slovenijo in Hrvaško.

Policisti so vozniku zaradi suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države odvzeli prostost in ga pridržali. Trenutno izvajajo nujna preiskovalna dejanja. Po koncu pridržanja bodo 43-letnika s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, so sporočili z mariborske policijske uprave.