Korošica ugriznila in brcnila redarja v Portorožu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek zvečer sta imela redarja v Portorožu težave z 29-letnico iz Slovenj Gradca. Ta je enega od njiju brcnila in ugriznila, prav tako je zmerjala policiste.

V petek zvečer sta portoroška redarja na plaži opazila žensko, ki je psa sprehajala brez povodca. Po opozorilu je ta enega od njiju brcnila in ugriznila. Redarja sta na pomoč poklicala policiste, a se ženska ni želela umiriti, policistom pa ni želela povedati svojih podatkov, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Policisti so žensko, ta je tudi njih ozmerjala, pridržali in ugotovili, da gre za 29-letnico iz Slovenj Gradca. Med postopkom so ji zasegli tudi gram posušenih rastlinskih delcev, sumijo, da gre za konopljo, ter jih poslali na testiranje.

Žensko bodo kazensko ovadili za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja za oškodovana redarja ter za kaznivo dejanje grožnje. Odredili so strokovni pregled na alkohol, mamila in zdravila. Poleg tega so ji policisti izdali plačilni nalog za več kršitev.