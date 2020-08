V Berlinu na protestih poškodovanih 45 policistov

V nemški prestolnici je bilo v soboto več različnih protestov. Med drugim se je na protestu, imenovanem dan svobode, zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Večinoma niso nosili zaščitnih mask, prav tako niso upoštevali pravil socialnega distanciranja.

Na ta protest pred Brandenburškimi vrati so med drugim prišli pripadniki skrajne levice in desnice ter zagovorniki teorij zarote. Tudi pandemijo bolezni covid-19 so označili za "največjo teorijo zarote", poroča STA.

Več sto jih je ostalo pred Brandenburškimi vrati

Foto: Reuters Policisti so pozno popoldne začeli preganjati protestnike, a jih je več sto ostalo pred Brandenburškimi vrati do poznega večera.

Policija je proti organizatorjem sprožila pravne postopke zaradi nespoštovanja higienskih pravil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Na ločenem antifašističnem protestu v berlinskem okraju Neukölln pa so protestniki metali kamenje v policiste in prižigali pirotehniko. Poškodovali so tudi dve policijski vozili in pisarno ene od strank, poroča STA.

Številne kritike

Na različnih protestih je bilo skupaj poškodovanih okoli 45 policistov, nekaj so jih morali prepeljati v bolnišnico, je v nedeljo sporočila policija. Aretirali pa so 133 protestnikov. Za varnost je v soboto na berlinskih ulicah skrbelo 1.100 policistov.

Foto: Reuters

Nekaj sto protestnikov proti ukrepom za zajezitev koronavirusa se je sicer pred Brandenburškimi vrati zbralo tudi v nedeljo. Večina je tokrat nosila zaščitne maske in upoštevala pravila socialnega distanciranja.

Sobotni protesti, na katerih niso upoštevali pravil, so bili deležni številnih kritik. "Da, demonstracije morajo biti mogoče tudi v času koronavirusa, a ne takšne," je povedal nemški minister za zdravje Jens Spahn. "Razdalja, higienska pravila in maske nas ščitijo vse, tako da spoštujemo drug drugega," je dodal.