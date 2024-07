Pisma bralcev: Kakšen napredek po 48 letih!

Včeraj je bila slovesnost ob postavitvi prve hiše za ljudi, prizadete v poplavah pred enajstimi meseci. Ob obisku vojaškega muzeja v Breginju sem govoril s starejšo gospo o potresih, ki sta jih prizadela leta 1976, prvi 6. maja in drugi 15. septembra. Ob vseslovenski akciji so bili v veliko pomoč tudi vojaki takratne JLA. Skrbeli so za prehrano in postavljali montažne hiše. Do 6. decembra 1976, na miklavževo, je okoli 80 družin dobilo ključe, da so se vselili v novozgrajene montažne hiše.