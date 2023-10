Italija načrtuje množično evakuacijo v primeru vulkanskega izbruha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po mnenju vulkanologov ni neposredne nevarnosti vulkanskega izbruha, a ker se tla trenutno dvigujejo s hitrostjo 1,5 centimetra na mesec, so oblasti zaskrbljene zaradi vpliva na zgradbe.

Po mnenju vulkanologov ni neposredne nevarnosti vulkanskega izbruha, a ker se tla trenutno dvigujejo s hitrostjo 1,5 centimetra na mesec, so oblasti zaskrbljene zaradi vpliva na zgradbe. Foto: Reuters

Vlada preučuje nove ukrepe, ki vključujejo načrt začasne preselitve prebivalstva v primeru hudega bradizeizma, pojava postopnega dvigovanja ali spuščanja dela zemeljske površine.

Prav tako vključuje tudi preverjanje trdnosti zgradb na območju, kjer so v zadnjih mesecih zabeležili številne potresne sunke, so pojasnili v Rimu.

Najnevarnejši vulkan v Evropi

Flegrejska polja se nahajajo približno 20 kilometrov zahodno od Neaplja. Na območju so številna gosto poseljena mesta, kot so Pozzuoli, Agnano in Bacoli, ki imajo skupaj več kot 500 tisoč prebivalcev. Območje je posejano s 24 kraterji, zaradi česar veljajo Flegrejska polja za najnevarnejši vulkan v Evropi, večji celo od bližnjega Vezuva, ki je leta 79 našega štetja uničil starorimsko mesto Pompeji.

Na območju visoke vulkanske aktivnosti v deželi Kampaniji se že nekaj časa tresejo tla. V zadnjem mesecu dni so okoli največjega evropskega aktivnega vulkana zabeležili 1.118 sunkov. Konec septembra so zaznali potres z magnitudo 4,2, prejšnji teden pa z magnitudo 4,0.

Minister za civilno zaščito Nello Musumeci je ta teden dejal, da bodo evakuacije izvajali le v skrajni sili, poroča nemška tiskovna agencija dpa, še piše STA.