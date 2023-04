Europol: Takšne trike uporabljajo tihotapci drog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijska policija je lani v pristanišču Antwerpen zasegla rekordnih 109,9 tone kokaina, nizozemska pa v pristaniščih Rotterdam in Vlissingen 52,5 tone.

Belgijska policija je lani v pristanišču Antwerpen zasegla rekordnih 109,9 tone kokaina, nizozemska pa v pristaniščih Rotterdam in Vlissingen 52,5 tone. Foto: Reuters

Tihotapci drog se vedno pogosteje infiltrirajo v evropska pristanišča, predvsem s podkupovanjem zaposlenih, vstopajo pa tudi v digitalno infrastrukturo pristanišč. Droge večinoma tihotapijo v zabojnikih, pristojne službe pa pregledajo le del od 90 milijonov zabojnikov, kolikor jih letno potuje skozi pristanišča EU, so zapisali v poročilu Europola.

Po podatkih Europola so sicer tihotapci v zabojnikih tradicionalno droge tihotapili na način, po katerem je sodelavec tolpe v izvornem pristanišču v zabojnik namestil droge, na cilju pa je nekdo ob odpiranju zabojnika te droge na skrivaj vzel.

Pogostejše "metode zamenjave"

V zadnjih letih pa opažajo vedno pogostejšo uporabo t. i. metode zamenjave, pri kateri med potovanjem tihotapci prestavijo droge iz zabojnika države nečlanice EU v zabojnik države članice EU, saj zabojnike v notranji trgovini redkeje nadzorujejo.

Tihotapci se odločajo tudi za podvajanje zabojnikov, pri čemer izvirni zabojnik med prevozom po pristanišču nadomestijo z drugim, identičnim zabojnikom, ki ima enako registracijsko številko kot izvirni zabojnik. Vsem trem načinom zlorab je skupno to, da morajo imeti izkušene tihotapce in podkupiti zaposlene.

Digitalizacija tihotapcem omogoča tudi prestrezanje registracijskih številk brez sodelovanja uslužbencev v pristaniščih, zaradi česar je treba po ocenah Europola okrepiti kibernetsko varnost v pristaniščih v EU. Foto: Guliverimage

Stranski učinek kriminalnih operacij v pristaniščih in s tem povezanega rivalstva je tudi nasilje. To se iz velikih pristanišč pogosto razširi na ulice okoliških mest, kjer poteka tekmovanje za distribucijo drog. V začetku leta je tako v belgijskem mestu Antwerpen v spopadu med tolpami umrla enajstletnica.

Pristanišča, kjer je največ zlorab, so sicer predvsem pristanišča v belgijskem Antwerpnu, nemškem Hamburgu in nizozemskem Rotterdamu, so še zapisali v poročilu Europola.