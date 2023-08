Mačke: junakinje, prinašalke sreče in modne ikone

Predejo, se crkljajo, mijavkajo in občasno spraskajo tudi sedežno garnituro. Mačke so ene bolj priljubljenih domačih živali, vendar so te kosmatinke še mnogo več od tega. Milijoni verjamejo, da prinašajo srečo, navdihnile so junaške like, obenem pa so že od starodavnih kultur modni navdih.

Ob svetovnem dnevu mačk, ki so ga po zaslugi Mednarodnega sklada za zaščito živali (IFAW) obeležujemo 8. avgusta, predstavljamo nekaj mačjih navdihov iz popularne kulture po izboru nemške tiskovne agencije dpa.

Mačja junakinja: Je elegantna, gibčna, hitra in pametna, občasno malo skrivnostna, niti absolutno dobra niti absolutno slaba. Junakinja Catwoman ima številne mačje lastnosti. Na filmskem platnu jo je do zdaj upodobilo že osem igralk, med njimi Michelle Pfeiffer in Halle Berry, nazadnje pa Zoë Kravitz v lanskem Batmanu.

Halle Berry v filmu Catwoman iz leta 2004 Foto: Guliverimage

Modna ikona: Kdo še ni videl bele mačke z rdečo pentljo na glavi? Znamenita Hello Kitty je prvič ugledala luč sveta leta 1974. Sprva je bil lik mišljen samo kot okras otroške denarnice, kmalu je osvojila svet. Dandanes obstaja nešteto izdelkov, s katerih maha bela mačka. Velja za enega največjih izvoznih hitov Japonske, ki pa je dobila tudi ozadje. Domnevno živi v predmestju Londona s svojo družino in si je blizu z dvojčico Mimmy, ki na glavi nosi rumeno pentljo.

Mačje oči: Številne igralke, manekenke in vplivnice jih imajo − zapeljive mačje oči. Zavita črta na veki je lepotna klasika, ki ima dolgo zgodovino. Čeprav ima verjetno marsikatera ženska še dandanes ob vseh izumih težave narisati si popolno linijo, je bil to modni trend že za časa starega Egipta.

Maneki-neko, prinašalka blaginje na Daljnem vzhodu Foto: Guliverimage

Prinašalka sreče: Maneki-neko je na Daljnem vzhodu domač izraz. To je figurica vabljive mačke, ki naj bi lastniku prinesla srečo in bogastvo. Zaradi izjemne priljubljenosti v kitajskih in vietnamskih skupnostih jo imajo pomotoma za kitajski izum. Prvič naj bi se te mačke prvič pojavile v obdobju Edo na Japonskem (od 17. do sredine 19. stoletja). Najpogosteje so bele barve z rjavimi in črnimi lisami, najbolj pomembna pa je mahajoča taca. Če ima dvignjeno desno taco, naj bi prinašala bogastvo, z dvignjeno levo taco pa privablja ljudi in stranke.

