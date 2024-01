Inteligentni orjaki nežnega srca

Pod robustno zunanjostjo se skriva prijazno srce. Znani so kot družabni in ljubeči psi, zlasti do svojih lastnikov.

Pod robustno zunanjostjo se skriva prijazno srce. Znani so kot družabni in ljubeči psi, zlasti do svojih lastnikov. Foto: Shutterstock

Aljaški malamut velja za enega najstarejših in najmočnejših arktičnih vlečnih psov in je živ dokaz nerazdružljive vezi med ljudmi in njihovimi psi.

Nekoč so bili vlečni psi

Pasmo je prvotno vzgajalo nomadsko ljudstvo Inuitov v arktičnih regijah. Psi so pomagali pri vleki težkih sani po prostranem zaledenelem terenu in pri lovu. Ime pasme izvira iz imena domorodnega ljudstva Mahlemut iz zahodne Aljaske, ki je pse selektivno vzrejalo zaradi moči, vzdržljivosti in prilagodljivosti na ostro podnebje.

V poznem 19. stoletju, v času zlate mrzlice v Klondiku, je povpraševanje po vlečnih psih močno naraslo, aljaški malamut pa je postal ključen pri raziskovanju in transportu potrebščin. Z izumom motornih sani in drugih prevoznih sredstev pa je tradicionalna delovna vloga pasme počasi upadla.

Prilagojeni so na hladno podnebje

Aljaški malamut je velik in robusten pes, čigar videz spominja na volka, a je hkrati očarljiv in impozanten. Samci tehtajo od 36 do 43 kilogramov, samice pa od 32 do 38. Gosta dvoslojna dlaka jih brani pred ostrimi arktičnimi razmerami. Dlaka je večbarvna z odtenki sive, črne, rjave in rdeče. K neverjetnemu izgledu prispevajo majhna trikotna ušesa, zvit rep in tople rjave oči. Prilagojeni so hladnim razmeram in na snegu neizmerno uživajo, vročine pa ne prenašajo dobro. Poleti poskrbite za hladno senco in veliko vode.

Aljaški malamut je zelo vzdržljiv pes, na kar je vplivalo to, da je bil v preteklosti vlečni pes. Foto: Shutterstock

Pametni, a samosvoji

Pod robustno zunanjostjo se skriva prijazno srce. Znani so kot družabni in ljubeči psi, zlasti do svojih lastnikov. Njim so tudi zelo zvesti. Do tujcev pa so ponavadi nekoliko zadržani. Pasma je izredno inteligentna, a tudi samosvoja, zato je šolanje priporočljivo. Ključnega pomena sta tudi zgodnja socializacija z ljudmi in drugimi psi ter učenje, ki temelji na pohvalah in nagrajevanju.

Potrebni sta stalna vadba in nega

Aljaški malamut je zelo vzdržljiv pes, na kar je vplivalo to, da je bil v preteklosti vlečni pes. Bistvenega pomena je vsakodnevna vadba, saj mu na ta način pomagamo preganjati dolgčas in preprečimo posledične vedenjske težave. Primerne dejavnosti so na primer pohodništvo, tek in vlečne vaje.

Za vzdrževanje zdravega kožuha je potrebna dosledna nega, zlasti v času večjega izpadanja dlake. Z rednim krtačenjem preprečimo lepljenje in prekomerno izpadanje dlake. Poleg tega so pomembni tudi redni veterinarski pregledi za obravnavo morebitnih zdravstvenih težav. Ti pogosto vključujejo displazijo kolkov, cinkovo dermatozo in nekatere dedne bolezni.

Oglejte si še: