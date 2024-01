Policisti so mu namenili ganljiv zapis

V policiji so pokazali tudi svojo nežno plat in poginulemu 14-letnemu nemškemu ovčarju namenili daljši zapis, po katerem lahko sklepamo, da so bili na psa res zelo navezani. Naras se je upokojil leta 2020, zadnja leta pa je živel pri družini svojega vodnika.

Pri družini je Naras prevzel nove zadolžitve, "take, ki pritičejo hišnim ljubljenčkom", so zapisali v policiji. "V največje veselje mu je bila igra z malim Anžetom, pozimi se je po potrebi prelevil v vlečnega psa, s policijsko avtoriteto je komandiral konje in ovce, pa tudi z domačim Tačkom sta kmalu postala velika prijatelja. Stanko mu je stal ob strani, tudi ko je bilo najhuje, ko je bila bolezen žal močnejša. In Naras je izdihnil prav tam, kjer je bil najraje – doma in v naročju svojega vodnika. Slovo je bilo težko, ko so se še zadnjič pocrkljali, preden so se dokončno poslovili. Prepričani smo, da mu je Stanko tudi na ta način povrnil zvestobo," so zapisali o zadnjih dnevih psa.

Naras je s svojim vodnikom rešil tudi človeško življenje. "Leta 2018 so policisti v mrzli noči iskali dementnega občana, ki je odtaval od doma. Preiskali so širše območje, kjer bi lahko bil, a neuspešno. Naras pa je vztrajal in vztrajal, dal je od sebe prav vse in na zahtevnem in poraščenem terenu sta s Stankom našla podhlajenega občana ter mu rešila življenje," so zapisali o psu, ki so mu zaželeli, da bo tam za mavrico našel srečo in mir brez bolečin.