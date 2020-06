Vedno lepa trava brez uporabe kosilnice

Oglasno sporočilo

Čudovita zelena trata na dvorišču je ponos vsakega lastnika stanovanja. Številni ljudje so strastni ljubitelji travnika in ne obžalujejo niti časa niti truda za to, da je njihova trata popolna. Vendar pa nimajo vsi pogojev za rast in vzdrževanje popolne trate.

Umetna trava je lepa, zelo odporna in zelo praktična za vzdrževanje, danes se uporablja tako za odprte kot zaprte prostore. Z razvojem proizvodne tehnologije in uporabljenih materialov umetna trava danes zvesto posnema videz naravne trave s kombiniranjem različnih debelin in barv vlaken.

Umetna trava lahko nadomesti pravo travo, saj ima popolnoma naraven videz, je UV-obstojna in prijetna na dotik. Namenjena je predvsem zunanji uporabi, kjerkoli si želite zelenih površin, lahko pa jo položite tudi na balkon, v atrij, otroško sobo, na teraso, vrt, okoli bazena, počitniške hiše, na javne površine in površine, kjer je vzdrževanje prezahtevno. Umetna trava je primerna tudi za igro otrok in intenzivno uporabo vse leto, ni pa primerna za nogometna igrišča.

Najpogostejše se umetno travo namešča na vrtovih, kjer je veliko družinskih aktivnosti, različnih zabav, iger ... Zaradi velike obremenitve in navadno premalo časa za vzdrževanje je veliko trat na vrtovih v slabem stanju. Z montažo umetne trate lahko dosežete naraven videz in ne potrebujete veliko vzdrževanja, učinek pa je ob tem enak vse leto.

Velika prednost umetne trave je v tem, da si prihranite veliko vrtnih opravkov, kot so košnja trave, zalivanje, puljenje plevela, škropljenje, zračenje … Naravne odpadke, kot so listje, ki odpada z dreves, in semena okoliške vegetacije, je treba odstraniti z uporabo puhala za listje ali grabljami.

Umetna trava je na voljo v roli širine 1,33, 2,00 in 4,00 metra, polaganje pa je hitro in preprosto - rolo enostavno razgrnemo. Na širših površinah spojimo dve roli z obojestranskim lepilnim trakom.

Polaganje umetne trave Oryzon

Preden začnete polaganje, se prepričajte, ali imate primerno orodje, da bo rezultat vašega dela profesionalen.

Preberite navodilo za polaganje v petih korakih. Že kmalu boste lahko uživali na svoji novi travi.

Preberite si, kako lahko življenjsko dobo trave podaljšate do maksimuma, s tem da upoštevate navodila za vzdrževanje.

Umetna trava Oryzon® Grass je bila razvita tako, da je preprosta za uporabo. Skrbno prirežite potrebne dolžine in širine, tako da bo čim manj odpada, nato pa nadaljujte po navodilih za polaganje, da bo rezultat vašega dela resnično vrhunski.

1. Položite travo na trdno, osušeno, ravno površino.

a) Travo Oryzon® Grass lahko polagate na najrazličnejše trdne podlage. Bodite pozorni pri strukturiranih površinah (npr. talnih ploščicah ali lesenih tleh), saj se lahko neravnost podlage po določenem času pokaže na travni površini.

b) Pri naravnih površinah utrdite podlago v višini najmanj deset centimetrov s kamninami z različno debelino zrn (npr. apnenec in zemlja) ali cementno mešanico, da bo površina čim bolj gladka. Pri tem imejte v mislih, da vdolbine ali druge neravnosti vplivajo na končni videz položene trave.

2. Obrežite stične robove in jih skrbno spojite, da bodo stiki čim manj opazni.

Odrežite pri vsakem stičnem robu najmanj dve vrstici, samo z brezhibno odrezanimi vrsticami trave vam bo uspelo narediti neopazne stike. Bolj skrbno ko boste izvedli ta korak, naravnejši bo videz trave. Razen tega preverite, ali se posamezni deli popolno prilegajo in stikov ni videti. Robovi naj bodo med seboj oddaljeni največ štiri milimetre.

3. Na sredini vsakega stika vpeljite povezovalni trak in zaprite stike.

Stike znova odprite in na sredino položite lepilni trak. Če boste uporabili navaden trak, nanesite nanj naše lepilo Oryzon®. Nato je treba na trak pritisniti, kar storite s hojo vzdolž stika (stopajte samo na robove). Na stik postavite težke predmete (npr. 25-kilogramske vreče s peskom, kot je razvidno s slike). Pustite, da se lepilo suši najmanj 24 ur. Če ste travo položili na utrjeno zemljo, jo s klini pritrdite na podlago, kline pa namestite tudi vzdolž stikov, s čimer boste dosegli odličen videz.

4. Prilagodite posamezne dele trave zunanjim robovom in jih pritrdite.

Ko ste pritrdili vse stike, lahko prilagodite zunanje robove. Upognite robove trave navzgor, tako da je vidna spodnja stran, in odvečni del z ostrim nožem odrežite s hrbtne strani. Po vsakem centimetru reza preverite, ali režete natančno. Uporabite ustrezno lepilo za pritrditev na trdno podlago in kline, če je trava položena na utrjeno zemljo.

5. Travo skrtačite, da se bilke dvignejo, in če želite, končajte obdelavo s polnilom iz silikatnega peska.

Napolnite travo z zaobljenim, pranim, čistim silikatnim peskom s premerom 0,7-0,8 milimetra in s čistostjo najmanj 96 odstotkov, da dosežete maksimalno trpežnost, zlasti pri travah z visokim florom. Polnilo iz peska izboljša robustnost travnih bilk in podaljša življenjsko dobo vaše trave. Razen tega pesek veže vlago, zaradi česar ostane trava hladna tudi ob vročih poletnih dneh. Preden začnete, skrtačite travo v obratni smeri bilk in nato pesek s postopnim posipanjem enakomerno porazdelite.

Čiščenje

Očistite travo s cevjo, da odstranite prah, umazanijo in vsakovrstne druge smeti. Če se trava umaže z iztrebki živali, jih odstranite in očistite onesnaženo površino z razredčenim dezinfekcijskim sredstvom.

Pri visokih temperaturah travo zmočite, da bo vlažna in sveža, ali dodajte silikatni pesek, ki zniža temperaturo.

Morebitne gobice, ki bi zrasle zaradi vlage, odstranite ročno.

Krtačenje

Lahko se zgodi, da bo trava začasno videti poležana, če bo po njej hodilo veliko ljudi. V tem primeru vlakna (travne bilke) dvignite in poravnajte s krtačo ter uporabite nekoliko silikatnega polnila, da bo trava znova videti kot prej, zdrava in naravna.

Naročnik oglasne vsebine je Kemoplast.