Urejena okolica brez bolečih rok

Boleče roke med striženjem trave ali obrezovanjem? Zapletanje v priključni kabel med košnjo trave? Ali vam je zmanjkalo goriva in imate dovolj vdihovanja bencinskih hlapov? Rešitev za vse te težave je akumulatorsko vrtno orodje Makita. V podjetju Metalka Zastopstva Servis d. o. o., vam bomo pomagali izbrati primerno orodje!

Oglasno sporočilo

Makita ponuja največjo izbiro akumulatorskega orodja, med njimi tudi vrtno orodje. Da bo delo lažje in preprostejše, izberite svojega in pozabite na kable in bencin.

Obstoječi uporabniki orodja Makita 18V Li-ion preprosto kupijo vrtno orodje brez akumulatorja in uporabijo tiste akumulatorje, ki jih že imajo. Novi uporabniki pa lahko najprej izberejo primeren set za napajanje ter dokupijo orodje (ali pa izberejo orodje v setu). Akumulatorji so investicija, ki traja, orodje za vrt, garažo, delavnico pa dokupujete po potrebah in željah.

Akumulatorske škarje: Na voljo so škarje za travo, ki poskrbijo za vaš popoln vrt. Škarje za živo mejo, ki s kakovostnimi rezili in odlično okretnostjo zagotavljajo odlične rezultate. In škarje za obrezovanje, s katerimi obrezovanje trte ali drevja postane lahko in udobno.

Akumulatorske kose: V izvedbi za profesionalno uporabo ali samo za zaključno košnjo okoli gredic, drevja ali grmovja. Nepogrešljive v vsaki garaži.

Akumulatorski puhalniki: Z brezkrtačnim motorjem in izjemnim zračnim pretokom za profesionalce. Osnoven, a vendar izjemno učinkovit puhalnik za čiščenje dovoznih poti, teras, dvorišč.

Akumulatorske kosilnice: Izbirate lahko med preprosto kosilnico, primerno za košnjo okoli stanovanjskih objektov s širino reza 38 centimetrov. Večja in zmogljivejša ima širino reza 43 centimetrov.

Akumulatorske verižne žage so tihe, brez izpustov in brez omejitev dosega v primerjavi z električnimi. Količina dela z napolnjenim setom akumulatorjev je že popolnoma primerljiva s količino dela, opravljenega s polnim rezervoarjem mešanice. Izbirate lahko med različnimi modeli.

Pri nas vam svetujemo, prikažemo in pomagamo izbrati pravo orodje. Smo specializirani trgovec in pooblaščeni serviser za orodja Makita.

Ker so vaše zahteve različne, se trudimo prilagoditi vašim potrebam in zato verjamemo, da je osebni stik najpomembnejši. Šele takrat vam lahko ponudimo orodje, ki vam bo dolgo in zvesto služilo.

Obiščite nas v naši prodajalni, nas pokličite ali obiščite spletno stran www.metalka-servis.com.