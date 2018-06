Tajski vrt izbran za najlepši vrt na svetu #foto

Njegova simetrična oblika je prepletena z več kilometrov dolgimi sprehajalnimi potmi, na katerih lahko obiskovalci občudujejo lepoto tega veličastnega vrta. Vrt je poln bonsajev, kaktusov, orhidej in grmičevja. Poleg tega so v vrtu na voljo številne razstave, ki predstavljajo kulturo Tajske. V sklopu vrta lahko obiskovalci spoznavajo živali, kot so sloni in zebre.

Vrt kupljen za 1.500 dolarjev

Leta 1954 sta zakonca Tansacha kupila zemljišče, na katerem stoji današnji vrt, za pičlih 1.500 dolarjev. Sprva sta zemljišče želela uporabiti za sadne nasade pomaranč in kokosov, a sta si po potovanju v tujino premislila.

Na poti po svetu so ju navdahnile lepote svetovno znanih vrtov, zato sta se odločila, da bosta idejo o nasadih opustila in se raje posvetila vrtnarjenju. Zasadila sta tropski vrt, poln okrasnih cvetov in rastlin, ki je kasneje prerasel v turistično atrakcijo, opremljeno z bazeni in restavracijami.

Upravljanje vrta prevzel njun sin

Leta 1980 sta zakonca vrt prvič odprla tudi za javnost v upanju, da bosta pripomogla k lokalnemu turizmu in prepoznavnosti tajske kulture. Tri leta kasneje je upravljanje vrta prevzel njun sin in do danes je vrt ostal ena najbolj prepoznavnih tajskih turističnih znamenitosti. V okviru koncepta Vrt za vse ljudi tega sveta je obenem pomemben del svetovne botanične scene.

Nong Nooch kot pomembna kulturna atrakcija

Vrt dnevno obišče več kot 5.000 turistov in pred kratkim je bil izbran za enega izmed najlepših vrtov na svetu ter prejel številna prestižna priznanja in nagrade.

