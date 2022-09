Poskrbite za ozimnico in pripravite vrt na zimski počitek

Oglasno sporočilo

September in oktober sta meseca, ko sta vrtnarjevi glavni nalogi priprava ozimnice in vrta na zimski počitek. Pravzaprav nas na vrtu čaka še več dela kot spomladi, saj imamo manj časa za pobiranje pridelka in pravilno skladiščenje vrtnih strojev.

Foto: Getty Images

Najpomembnejša opravila na zelenjavnem vrtu

Zdaj je čas, ko na zelenjavnem vrtu zrastejo še zadnji paradižnik, paprika, feferoni in kumare, ki mimogrede letos še vedno zorijo in jih imamo v izobilju. Poleg tega je zdaj čas, da izkopljemo tudi pozni krompir, poberemo korenček, čebulo, rdečo peso, kapusnice. Poleg tega lahko na mesto, kjer smo pridelke pobrali, posadimo blitvo, špinačo, motovilec in zimsko solato. Posadimo tudi zimski česen in čebulček majski srebrnjak.

Foto: Eurogarden in Ramda.

Sadovi narave za vitaminov polno zimo

V jesenskem sadovnjaku z velikim veseljem obiramo sadje, ki smo ga čez sezono negovali in zanj skrbeli. Vse izdelke, ki jih potrebujete za shranjevanje živil, dobite v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem. Ob tem moramo poudariti, da po obiranju plodov pograbimo in odstranimo listje. Ko vse listje odpade, preventivno poškropimo z bakrenim pripravkom. Da ne bi pri tem naredili napake, se lahko vedno obrnete na strokovno izobražene svetovalce v apoteki omenjenih vrtnih centrov. Ker so na sadnem drevju mogoče tudi mehanske poškodbe, različne rane, poškodbe od obrezovanja in toče, vam priporočamo, da vsa drevesa dobro pregledate in sveže rane premažete s cepilno smolo.

Če vas letos še čaka trgatev, vam svetujemo, da se nanjo dobro pripravite. Potrebovali boste različna vedra, kadi različnih prostornin, vinske posode, mline, preše, črpalke, škarje za obrezovanje … Pripraviti je treba tudi zadostno količino kvasovk in hrano zanje. Ne pozabite niti na enološka sredstva, zlasti kalijev metabisulfit (vinobran), in na raztopino žveplove kisline. Pomembno je spremljanje parametrov grozdja, predvsem sladkorja, ki ga pomerimo z ročnim refraktometrom.

Foto: Eurogarden in Ramda.

Jeseni ne pozabite niti na urejanje okolice svojega doma

Septembra lahko odstranjujemo neželene plevelne rastline in sejemo semena trav. Trato tudi pognojimo z gnojilom za jesensko gnojenje trate, da jo pripravimo na dolgo in mrzlo zimsko vreme. Če imamo težave z mahom, ga odstranjujemo mehansko ali kemično. Priporočljivo je, da v trati izboljšamo pogoje za rast s tem, da zvišamo pH tal z apnenjem.

Foto: Eurogarden in Ramda.

Zadnja košnja je odvisna od temperatur in količine padavin. Jesen nam prinaša hladnejše dneve in posledično se rast trave upočasni, zato kosimo manj pogosto. Kositi nehamo čim pozneje, vendar pazimo, da zadnjo košnjo opravimo še pred prvimi zmrzalmi.

Trava čez zimo ne sme ostati previsoka, saj s tem pospešimo razvoj bolezni v trati. Višina jesenske košnje naj bo okoli pet centimetrov. Če trava jeseni še lepo raste in je lepe temnozelene barve, jo kosimo kot vso sezono košnje. Ko mislimo, da kosimo zadnjič, jo kosimo na najvišjo višino kosišča, ki jo dovoljuje kosilnica. Tako trava ne bo poležana pod snegom, pa tudi mraz je ne bo premočno prizadel.

Foto: Eurogarden in Ramda.

Priprava vrtne kosilnice na zimo

Poleg zelenice bo na t. i. zimsko spanje treba pripraviti tudi vrtne stroje. Vrtno kosilnico natančno očistite, zamenjajte olje v motorju in podmažite vse vrtljive elemente na kosilnici. Pri tem ne smete pozabiti niti na zajle.

Pravilno vzdrževanje motornih kos

Motorne nahrbtne kose očistimo, izpraznimo tank z mešanico in kotni prenos podmažemo z litijevo mastjo. Kosilno palico razdremo, očistimo in podmažemo vrtljive dele. S tekočo mastjo v razpršilu pa popršimo oziroma namažemo vse zajle.

Poskrbite tudi za baterijske vrtne stroje

Pred zimo ne smete pozabiti niti na baterijske vrtne stroje. Baterijske kose razdrite in očistite. Odstranite baterije, ki jih napolnite 100-odstotno in jih ves čas, torej do prve košnje, hranite na toplem. Priporočljivo je vsaj enkrat preveriti napolnjenost baterije. Vse stroje v zimskem hladnem času hranite v skladiščnih prostorih, kjer ne zmrzuje.

Letošnjo vrtnarsko sezono je z veseljem na svojem novem vrtnem traktorju preživljala tudi naša letošnja nagrajenka velike vseslovenske akcije Naj traktor 2022, ki smo jo pripravili Siol.net, vrtni centri Eurogarden in Ramda. Novega vrtnega traktorja CASTELGARDEN XD150HD se je letos namreč razveselila glavna nagrajenka, gospa Alja Stepišnik, ki ji ob tej priložnosti še enkrat iskreno čestitamo ter želimo vedno urejeno zelenico in seveda veliko varnih kilometrov, prevoženih na domačem vrtu.

Prijetno in sproščujoče delo v jesenskih dneh vam želi ekipa vrtnega centra Eurogarden!

Naročnik oglasnega sporočila je EUROGARDEN D.O.O.