Popolna predstavitev široke palete cvetja

S svojimi raznolikimi cvetovi pelargonije niso videti odlično samo v posodah, zabojih, loncih ali gredicah, ampak tudi kot rezano cvetje. Ker pelargonije nove cvetove neutrudno proizvajajo od spomladi do jeseni, ni težav, če jim te režemo. To pravzaprav nastanek cvetov še spodbuja. Strokovnjaki v Pelargonium for Evrope (PfE) ponujajo nekaj okrasnih idej, ki vključujejo rezana stebla ali cvetove pelargonij. Te je preprosto poustvariti in na ogled postaviti barvno raznolikost teh nezahtevnih poletnih cvetov tako znotraj kot zunaj.

Foto: Pelargonium for Europe

Pelargonije so veliko več kot rdeče ali rožnate viseče rastline, ki krasijo pročelja, balkone ali svetilke. Ti nezahtevni dehteči čudeži se uvrščajo med najbolj raznolike poletne cvetlice. Njihovi cvetovi žarijo ne le v rdeči in bledo rožnati barvi, ampak tudi v živo rožnati, lila, vijoličasti, lososovi, oranžni, beli in celo v dveh ali več barvah hkrati. Pelargonije poznamo v veliki, srednji in majhni velikosti ter z enojnimi, podvojenimi in dvojnimi cvetovi. Nekateri so videti kot tulipani ali vrtnice, drugi kot zvezde ali metulji. Ideje za dekoracijo z rezanimi cvetovi posebej lepo poudarjajo njihove bogate barve in različne oblike.

Foto: Pelargonium for Europe

(Mini) šopki s pelargonijami

Ne glede na to, ali je aranžma velik ali majhen, kombiniran z drugimi rastlinami ali ne, je poletni šopek preprosto način, kako izpostaviti lepoto pelargonij.

Foto: Pelargonium for Europe V tem poletnem šopku (levo) so različne sorte pelargonij združene z mrežico (Limonium latifolium), ovsom (Chasmanthium latifolium), okrasnimi glavami semen in mehkodlako plahtico (Alchemilla mollis) z vrta.

Foto: Pelargonium for Europe Ta mini šopek (desno) je sestavljen iz dveh vrst pelargonij in različnih vrst mrežic (Limonium latifolium). Posebna mini vaza pritegne pozornost na klubsko mizico oziroma je lahko lepa majhna pozornost.

Šopek pelargonij pa ni le odlično darilo in okrasitev poletne mize. Mini vaze, napolnjene z barvitimi cvetovi, lahko v trenutku navadno ograjo popestrijo s privlačno dekoracijo.

Foto: Pelargonium for Europe

Ideja za obogateno ponovno uporabo: pelargonije v trendovskih prenovljenih vazah

Ne glede na to, ali gre za detergent, milo ali tekoči jogurt, plastična embalaža za enkratno uporabo je povsod. Če je nočete zavreči, jo lahko preprosto spremenite v trendovske vaze, ki pelargonijam, travam in drugim poletnim cvetovom omogočajo, da njihova lepota pride dodatno do izraza.

Za to veselo poletno delavnico potrebujete le prazne plastične posode, brusni papir, barvno razpršilo, rezane pelargonije in druge cvetlice po svoji izbiri.

Foto: Pelargonium for Europe Kako se lotiti dela:

Embalažo dobro operite in z nje odstranite nalepke. Plastično površino narahlo podrgnite z brusnim papirjem, kar bo omogočilo boljši oprijem barve, ter izberite barvno razpršilo po svojem okusu. Ko se barva posuši, napolnite prenovljeno vazo z vodo ter dodajte pelargonije in druge cvetlice. Nasvet: končni rezultat je zanimivejši, če kombinirate posode različnih velikosti, oblik in barv.

Foto: Pelargonium for Europe

Poletni aranžmaji s pelargonijami

Zaradi široke palete cvetnih barv in oblik so pelargonije idealna izbira za cvetlične aranžmaje s cvetličarsko gobo. Razkošen venec je lep okras na ograjah, stenah in vratih, medtem ko so barvite cvetlične kroglice kot nalašč za okraševanje skled. Nasvet: cvetličarsko gobo postavite v vedro vode ter pustite, da se za minuto ali dve potopi v vodo in popolnoma namoči. Nato stebla rezanih cvetov razporedite po peni tako, da se cvetovi medsebojno dotikajo in med njimi ni vrzeli.

Foto: Pelargonium for Europe

Doma narejene lesene lestve z obešenimi steklenicami pelargonij

Domača lesena lestev, ki visi v zraku ali je postavljena ob steno, naredi privlačen okvir za viseče cvetlične aranžmaje. Steklenice, napolnjene z rezanimi pelargonijami, so izvirna alternativa klasični viseči košari. Ta rustikalna okrasna ideja je tako preprosta kot poceni za izdelavo.

Za to edinstveno idejo potrebujete debele ravne veje, žago, vrtalnik, vijake in močno vrvico ter poleg tega pokončne pelargonije in prazne steklenice.

Foto: Pelargonium for Europe Kako narediti lestev:

Uporabite žago za rezanje dveh dolgih vej za stranici lestve in tri krajše za prečke.

Stran s prečkami povežete tako, da krajše veje postavite na vrh daljših in jih pritrdite z vijaki. Vrvica okrog sklepov zagotavlja dodatno stabilnost. Nasvet: vse je v redu, če je rustikalna lestev pelargonij videti nekoliko ukrivljena, saj ji točno to daje šarm.

Steklenice z vrvico pritrdite na prečke, napolnite jih z vodo in v njih namestite rezane cvetove pelargonij. Nasvet: če razobesite steklenice na različnih višinah, bo celoten videz bolj dinamičen.

Ko se ob obroku zbere več ljudi, pogosto ob hrani in pijači na mizi zmanjka prostora za rože. Te steklenice, napolnjene z barvnimi pelargonijami in obešene na okvir lestve, ki je umeščena nad mizo, so čudovita alternativa klasični dekoraciji mize.

Foto: Grayling d.o.o.

Kako pravilno odrezati pelargonije

Pelargonije rade cvetijo. Ob pravi negi in blagih temperaturah bodo močno in neprekinjeno cvetele ter neutrudno proizvajale novo cvetje od spomladi do jeseni. To pomeni, da rezanje cvetov za pelargonije ni nobena težava. Če cvetove odrežemo na dnu stebla, je to podobno obrezovanju: spodbuja cvetenje. Po kratkem času bo pelargonija cvetela še lepše in obilneje.

Foto: Pelargonium for Europe

Kako obdržati pelargonije sveže čim dlje časa

Da bi cvet pelargonije trajal, moramo redno menjati vodo. Umazana voda povzroči, da stebla hitreje propadajo. Življenje pelargonij v vazah podaljšuje tudi dodajanje hrane za cvetlice. Pomembno je tudi, da se prepričamo, da nobeno listje ne pride v stik z vodo. Preden stebla umestite v vazo, odstranite vse listje, ki bi bilo v vazi pod vodno gladino.

Podrobnejši nasveti o vseh vidikih skrbi za pelargonije so na voljo pri specializiranih trgovcih na drobno.

Pelargonium for Europe je tržna pobuda evropskih gojiteljev pelargonij Dümmen Orange, Elsner PAC, Florensis/P. van der Haak Handelskwekerij, Geranien Endisch, Selecta One in Syngenta Flowers. Pobuda je bila ustanovljena leta 2016 z namenom spodbujanja in zagotavljanja dolgoročne prodaje pelargonij v Evropi. Danes kampanja poteka v 22 državah. V Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem in Poljskem dejavnosti trženja podpira EU v okviru kampanje Evropa v cvetju.