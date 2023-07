Od popolnega vrta do super idej za piknik

Oglasno sporočilo

Zalivanje je ključnega pomena za kakovosten in bogat pridelek na vašem zelenjavnem vrtu, pa tudi za lepo zelenico, ki bo v poletnih mesecih vrhunskega videza. Pravilen način zalivanja zelenjavnega vrta in trate je bistvenega pomena, saj zagotavlja, da rastline prejmejo ustrezno količino vode, kar vpliva na rast, razvoj in produktivnost.

Foto: Eurogarden in Ramda

Zalivanje zelenjavnega vrta

Namen zalivanja gredic z zelenjavo je, da voda doseže korenine rastlin, zato je pomembno, da vodo usmerite neposredno na zemljo, tik nad korenine. Namesto da vodo enakomerno razpršite po celotnem vrtu, lahko uporabite kapljično namakanje. Tovrsten način zalivanja zmanjšuje izgubo vode zaradi izhlapevanja in zagotavlja, da voda doseže korenine rastlin. V vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem vam izkušeni svetovalci pomagajo pri izboru najprimernejšega namakalnega sistema glede na potrebe.

Prekomerno zalivanje lahko škoduje rastlinam, saj preveč vode v zemlji povzroča gnitje korenin in poveča možnost za bolezni. Pazite, da tla ne ostajajo preveč mokra. Raje zalivajte nekoliko redkeje, a z večjo količino vode, tako da se voda dobro vpije v tla. To spodbuja razvoj globljih korenin, ki rastlinam pomagajo pri rasti tudi v bolj sušnih mesecih.

Zalivanje trate

Zelo pomembno je, da preverite, kdaj je trato sploh treba zaliti, da ne bi po nepotrebnem trošili vode, ki je postala zelo dragocena dobrina. Da bi se lahko hitro prepričali, ali vaša zelenica potrebuje vodo, naredite enostaven test. Z nogo pohodite travo, in če se bilke ne dvignejo v trenutku, bi bilo trato priporočljivo zaliti.

Foto: Eurogarden in Ramda

Največji učinek ima jutranje zalivanje trate. Še posebej to velja poleti, saj so jutra najhladnejši del dneva. Izhlapevanje vlage zaradi vročine je manjše, vremenski šoki so manjši tako za trato kot druge rastline, poškodbe zaradi pripeke so manjše ali jih celo ni.

Če ne utegnemo zaliti zgodaj zjutraj, to storimo pozno zvečer, ko se rastline ohladijo. V mislih imejte naslednje dejstvo: če boste travo površinsko zalivali, bo vaša trata odvisna od konstantnega zalivanja, saj se koreninski sistem ne bo razvijal v globino.

Foto: Eurogarden in Ramda

Lepa trata je ponos vsakega lastnika, zato je pomembna tudi pravilna košnja. In od letošnjega poletja dalje bo to vrtno opravilo veliko lažje za nagrajenko akcije Naj kosilnica 2023.

Naj kosilnica 2023: nagrajenka prevzela čisto novo vrtno kosilnico Ramda

V vrtnem centru Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani je bilo v teh dneh zelo veselo vzdušje. Obiskala nas je srečna nagrajenka Sonja Avsenak in prevzela čisto novo vrtno kosilnico Ramda TW51SHL-T s pogonom in sistemom 4 v 1, veliko nagrado projekta Naj kosilnica 2023, ki smo ga izpeljali v sodelovanju s portalom Siol.net.

Prvo vseslovensko glasovanje in izbor Naj kosilnica 2023

Vse od letošnjega marca do junija 2023 je potekalo glasovanje, s katerim smo iskali Naj kosilnico 2023. Ob končnem izboru Naj kosilnice 2023 pa smo izžrebali tudi veliko nagrajenko kosilnice. Sonja Avsenak je tako postala srečna lastnica nove vrtne kosilnice Ramda TW51SHL-T s pogonom in sistemom 4 v 1.

Nagradna igra, ki smo jo pripravili v sodelovanju s spletnim portalom Siol.net, je privabila številne udeležence, ki so se potegovali za čudovito vrtno kosilnico. Sodelujoči ste lahko izbirali in s tem tudi glasovali za najboljšo vrtno kosilnico. Ta laskavi naziv pa je letos prejela kosilnica blagovne znamke Ramda.

Naj kosilnica 2023 – Vrtna kosilnica Ramda TW51SHL-T s pogonom in sistemom 4 v 1 Vrtna kosilnica Ramda TW51SHL-T je izredno zmogljiva samohodna kosilnica s pogonom na zadnja kolesa, ki jo poganja vrhunski motor. Košenje z njo je zelo učinkovito, saj jo odlikuje širina košnje 51 cm, višina košnje pa je nastavljiva od 25 do 75 mm.

Na voljo ima več načinov košnje oziroma zbiranja pokošene trave: koš, mulčenje in stranski izmet. Gre za eno najboljših vrtnih kosilnic nove generacije, ki je izredno zanesljiva in enostavna za uporabo.

Foto: Eurogarden in Ramda

Nagrajenka Sonja nad nagrado navdušena

Letošnja nagrajenka Sonja Avsenak, ljubiteljica vrtnarjenja, z možem že desetletja skrbi za svoj zeleni raj. Kot je dejala, je bila nad novico, da je postala nagrajenka, navdušena. "Nisem mogla verjeti, ko sem izvedela, da sem zmagala v tej nagradni igri," je povedala Sonja in dodala: "Vesela sem, da sem imela priložnost preizkusiti svojo srečo in da sem bila nagrajena z najboljšo kosilnico leta 2023. To je res nekaj posebnega."

Foto: Eurogarden in Ramda

Vrtna kosilnica Ramda je zanesljiva in zmogljiva

Vrtna kosilnica Ramda je znana po svoji zmogljivosti, enostavnosti uporabe in vrhunski kakovosti. Zasnovana je bila s posebnim poudarkom na moči in zanesljivosti, kar je prepričalo tudi glasovalce, ki so ji podali največ glasov. Vrtna kosilnica Ramda ima močan motor, ki omogoča učinkovito košnjo, ne glede na vrsto trave ali terena.

"Veseli smo, da smo lahko sodelovali pri tej nagradni igri in nagradili Sonjo Avsenak z našo najboljšo kosilnico leta," je povedal direktor David Rotar. "Verjamemo, da bo Sonja z vrtno kosilnico Ramda uživala v urejanju svojega vrta in da bo kosilnica izpolnila vsa svoja pričakovanja."

Popolno urejen vrt je super lokacija za piknik

Foto: Eurogarden in Ramda

Pikniki so odlična priložnost za druženje na prostem, uživanje v sončnih dneh in okusni hrani z žara. Čeprav lahko hrano pečete na plinskem ali električnem žaru, pa so žari Kamado-Ramda tisti, ki bodo poskrbeli za pravo kulinarično razvajanje vaših brbončic.

Foto: Eurogarden in Ramda

Žari Kamado-Ramda so vrhunski žari, ki jih odlikuje robusten, trpežen in visokokakovostni keramični zaključek. Njihova zasnova omogoča enakomerno porazdelitev toplote, kar pripomore k boljšemu ohranjanju okusa hrane in naravnih sokov. Keramični material zagotavlja tudi dolgotrajno zadrževanje toplote, kar omogoča kuhanje pri nizkih temperaturah ali dimljenje hrane. Žari Kamado-Ramda so priljubljeni med ljubitelji žara zaradi svoje vsestranskosti in izjemnih rezultatov pri pripravi hrane.

Ne samo žar, pomembno je tudi kakovostno oglje

Izbira kakovostnega oglja za žar je ključna za ustvarjanje okusnih in sočnih jedi. Namesto običajnega nizkocenovnega oglja razmislite o uporabi kakovostnega oglja, ki ga lahko kupite v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani, v Krškem in spletni trgovini www.eurogarden.eu. Takšno oglje zagotavlja dolgotrajno in enakomerno gorenje ter ne oddaja neprijetnih vonjav, ki bi lahko vplivale na okus hrane. Poleg tega ima naravno oglje tudi manj pepela, kar olajša čiščenje po pikniku.

Ne pozabite na pribor za žar

Da bi bil vaš piknik popoln, potrebujete tudi kakovosten pribor za žar. Ta vključuje klešče, vilice, lopatke, čopiče za mariniranje in termometer za merjenje temperature jedi. Pri izbiri pribora za žar se prepričajte, da je narejen iz trpežnih materialov, kot je nerjaveče jeklo, ki bo zdržalo visoke temperature. Pribor za žar vam bo pomagal pri enostavnem in varnem rokovanju med pripravo jedi na žaru. Pa dober tek!

Foto: Eurogarden

Slovenska blagovna znamka RAMDA, ki vključuje vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo ter dodatke za vrt, dom in urejanje okolice, je plod slovenskega znanja in razvoja.

V podjetju Rotar so ponosni tudi na široko ponudbo najrazličnejših vrtnih traktorjev ter vrtnih in robotskih kosilnic, ki vsakemu lastniku močno olajšajo skrb za okolico hiše. Profesionalne izdelke za urejanje okolice in vrta proizvajajo ter razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je ves program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in oblikovalska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje. Izdelki RAMDA se zaradi dobrega oblikovanja, vzdržljivosti ter razmerja med kakovostjo in ceno uvrščajo med najbolj priljubljene znamke zelenega programa. V svojem širokem prodajnem programu pa niso pozabili niti na najmlajše navdušence nad vrtnarjenjem. RAMDA zagotavlja dober poprodajni servis z več kot 120 pooblaščenimi serviserji in nadomestne dele tudi po pretečenem petletnem garancijskem obdobju. Za blagovno znamko RAMDA stoji ekipa strokovnjakov z izkušnjami na področju servisa in poprodaje.

Naročnik oglasnega sporočila je EUROGARDEN D.O.O.