Obvarujte svoj vrt pred majskimi hrošči

Majski hrošči so eni od najpogostejših škodljivcev na naših vrtovih. Bolj kot odrasel hrošč škodo delajo njegove ličinke oziroma ogrci, ki skozi ciklus razmnoževanja lahko uničijo vaš vrt in celo travnate površine.

Foto: Thinkstock

Znanih je več vrst tovrstnega škodljivca, pri nas pa sta najpogostejši dve, in sicer gozdni in poljski majski hrošč – drugi je pogostejši in večji od gozdnega.

Foto: Thinkstock

Odrasel hrošč je približno velik od 2,5 do 3 centimetre. Prepoznamo jih po rdečkastorjavem dlakavem trupu in črni glavi, na katerih ima dve kratki "antenici".

Odrasli hrošči se v naravi pojavljajo predvsem v mesecih od maja do julija, ko letijo v temi. Njihova življenjska doba je približno mesec dni.

Bolj kot odrasli hrošči so problematične njihove ličinke oziroma ogrci. Prepoznamo jih po kremnobeli barvi in rjavih glavah in zakrčeni obliki.

Živijo v zemlji in se hranijo s travo in rastlinskimi koreninami. Ličinke lahko preživijo v zemlji tudi do dve leti, dokler se ne razvijejo v hrošča. So zelo problematičen škodljivec na tistih zelenicah, ki jih ne gnojimo in kosimo redno.

Ciklus razvoja od ličinke do hrošča traja približno tri leta, večino jih preživijo v zemlji. Samice majskega hrošča lahko letajo in odlagajo jajčeca, najraje na sončne, zapuščene travnike in njive.

Ko samica najde primeren prostor za odlaganje, odloži več jajčnih legel, kar šteje tudi do 80 jajčec. V obdobju 3–6 tednov se izležejo ličinke oziroma ogrci, ki v prvem letu svojega obstoja niso škodljivi.

Težave začnejo povzročati ličinke v drugem letu svojega obstoja, saj se v zgodnjem spomladanskem času začnejo hraniti s koreninami in rastlinjem, zaradi katerih rastejo zelo hitro in naredijo ogromno škode. Hranijo se vse do jeseni, nato se umaknejo v globlje plasti zemlje, kjer prezimijo. V aprilu tretjega leta od svoje levitve se preobrazijo v hrošča, ki ni več tako škodljiv.

Kako jih odstraniti Foto: Thinkstock

Kot smo že omenili, odrasli hrošči niso pretirano škodljivi za vaš vrt, razen če imate v vrtu posajena listnata drevesa, saj se prehranjujejo z listi.

Če opazite hrošče, jih preprosto odstranite, kar storite tako, da jih v večernih urah s svetlobo zvabite v mrežo in jih ujamete.

Ličinke je težje odstraniti. Njihovo prisotnost v vrtu boste prepoznali po rumenkastih lisah, ovenelih in nedoraslih vrtninah.

Ker se prehranjujejo s koreninskimi deli rastlin, jih uničijo. Najbolje je, da pri sumu, da gre za ličinke, prekopljete območje, kjer imate uničene vrtnine, in pregledate zemljo. Če jih najdete, jih takoj odstranite. Rahljajte zemljo z grabljicami, da jih izpostavite okolici, kjer jih bodo najverjetneje pojedli plenilci, kot so ptice.

Ptice so še eden izmed kazalnikov, da so v vašem vrtu prisotne ličinke, saj se hranijo z njimi. Če opazite povečano aktivnost ptic, potem temeljito preglejte vrt, ker boste najverjetneje našli ličinke.

Za prepoznavanje ličink in hroščev na zelenicah se orientirajte po njeni barvi. Zdrava trava mora biti zelene barve, če bi bile ličinke prisotne, pa bi bili na zelenici vidni rumeni madeži, ki se lahko razprostirajo na večjem območju.

Najlažje jih odstranimo ročno z uporabo ročnih grabljic. V primeru, da ste imeli prejšnjo sezono hudo škodo z ličinkami, bo treba znova posejati travo, da ji vrnete živahnost in gostoto.

Pravilna oskrba zelenice omeji prisotnost škodljivcev

Razmnoževanje ličink na zelenici boste najlažje omejili s pravilno oskrbo zelenice. Uporabljate pravo kosilno opremo za vašo vrsto zelenice. Kosite redno in samo takrat, kadar je trava suha. V enem izmed prejšnjih člankov smo vam ponudili nasvete za pravilno oskrbo travnate površine, po katerih se lahko ravnate in omejite prisotnost ličink.

V primeru, da vam jih ne uspe iztrebiti na naraven način, bo potrebna uporaba intenzivnih gnojil za oskrbo travnatih površin, ki bodo travo tako zgostila, da hroščem ne bo privlačna za odlaganje jajčec.

Foto: Thinkstock