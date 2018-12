Nekaj rož in grmovnic, ki bodo poskrbele za cvetoč vrt tudi pozimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dnevih, dokler še ni snega, lahko posadite cvetlice in okrasna zimzelena grmovja, ki bodo poskrbeli za to, da bo vaš vrt lep tudi v zimskih mesecih.

Cvetlice lahko posadite na prosto, svetujemo vam v neposredni bližini okrasnega zimzelenega grmičevja, če ga imate, ali pa v cvetlična korita, zato da bi si olajšali delo pri njihovi oskrbi, če bo v prihodnje zapadlo kaj snega.

Foto: Pixabay

Trobentica je bolj poznana kot znanilka pomladi, saj je ena prvih rož, ki zacveti še v času "globoke" zime.

Če bo letošnja zima mila, lahko pričakujete, da bi zacvetela že v januarskih dnevih.

Je roža trajnica, ki poleg lepote ponuja še vrsto zdravilnih lastnosti, saj je v njenih listih veliko vitamina C. Rožo je mogoče dobiti v več različnih barvah.

Foto: Pixabay

Če želite okrasiti vrt z mačehami, potem je zdaj skrajni čas za njihovo posaditev. Te je najbolje posaditi v gredice ali cvetlična korita. Najprimernejše mesto za rast jim boste ponudili tam, kjer je veliko sonca in dnevne svetlobe.

Tako kot trobentice je tudi mačehe mogoče dobiti v vseh možnih barvah, ki se delijo na dve vrsti, in sicer na tiste, ki imajo svoje cvetove po vsej dolžini enakomerno obarvane, in tiste, ki so v središču odete v drug barvni odtenek.

Ker so zelo vzdržljive cvetlice, ne potrebujejo prevelike zaščite. Preventivno jih lahko ob pričakovani večji snežni pošiljki predhodno zaščitite s plastičnim najlonom, zato da preprečite preveliko obremenitev snega in njihovo uničenje.

Foto: Pixabay

Ta zimzeleni grm lahko zraste tudi do tri metre visoko, zato ga je najbolje posaditi blizu sten ali vrtnih ograj.

Za uspešno rast potrebuje sončno ali delno senčno lego. Ker zelo dobro prenaša mraz, lahko cveti tudi skozi celo zimo.

Japonski pieris

Foto: Pixabay

To je še eden v vrsti zimzelenih grmov. Prepoznamo ga predvsem po rožnatih listih, ki se pozneje obarvajo v zelene in bele cvetove v obliki zvončkov.

Najbolje uspeva v polsenčnih ali senčnih legah in kislih tleh. Ker je okrasna grmovnica zelo odporna proti pozebi, je primerna za zimske vrtove, vendar jo je treba zaščititi, zato ne bo odveč, če prek nje v času obilnega sneženja položite najlonsko zaščito.

Foto: Pixabay

Kamelija je po videzu nadvse zanimiva roža, saj spominja na vrtnico, zaradi česar je dobila ime "zimska vrtnica".

Je tudi ena najstarejših kultiviranih rastlin na svetu. Tako kot jasmin in japonski pieris je tudi kamelija zimzelena grmovnica.

Najbolje uspeva v sredozemskem podnebju, na svojem vrtu pa jo posadite na polsenčno ali senčno mesto. Čeprav najbolje uspeva v toplejših temperaturah, dobro prenaša mraz, zato lahko zacveti tudi v času snega.