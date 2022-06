Kako pogosto poleti zalivati vrt in prati avtomobile?

Vsi, ki menijo, da bujno cvetoči balkoni in vrtovi uspevajo kar sami od sebe, se motijo. Za bogato cvetenje in uspešno rast vseh rastlin je treba vložiti kar nekaj truda. Če želite uživati na svoji zeleni oazi, morate zelo veliko pozornosti nameniti zalivanju rastlin. Od tega je odvisen tudi bogat in zdrav pridelek.

Vir: Ramda in Eurogarden

Za uspešno vrtnarjenje je zelo pomembno, da imate vse prave pripomočke za zalivanje vedno pri roki. Med nepogrešljive pripomočke spadajo poleg plastičnih zalivalnih posod, ki jih imate lahko v vsakem kotičku vrta, nujni so tudi dovolj dolga cev za zalivanje, kolut in različne pršilne pištole, ki poskrbijo za enakomerno zalivanje, ki ga lahko zagotovi samo rahel dež.

Seveda pri zalivanju ne smete pretiravati, saj voda, ki zastaja v loncih in ne odteka v podstavek, povzroča gnitje koreninskega sistema in posledično propad rastlin.

Glasujte za najboljši traktor #nagradna igra Vir: Ramda in Eurogarden Poteka že drugi mesec nagradne akcije, v kateri z vašimi glasovi iščemo NAJ TRAKTOR. Med vsemi, ki boste oddali svoj glas, bomo junija izžrebali glavno nagrado, in sicer vrtni traktor CASTELGARDEN XD150HD v vrednosti 2.199,99 evra. Vsak mesec podarjamo tudi praktična darila za sodelujoče. Glavno žrebanje bo 16. 6. 2022. Opisi vseh traktorjev: Dom Glasujte za najboljši traktor #nagradna igra

Vir: Ramda in Eurogarden

Pripomočki za zalivanje, s katerimi boste komaj čakali, da se lotite tega vrtnega opravila, so na voljo v vrtnih centrih Eurogarden.

Za zalivanje večjih površin lahko izberete samonavijalni kolut za vodo RAMDA z 20-metrsko cevjo za vodo, ki ima vgrajen počasni sistem navijanja, ali pa prenosni navijalni kolut G.F. s 40-metrsko cevjo, ki je lahek in ima ergonomični ročaj.

Za manjše vrtove pa lahko uporabljate navijalni kolut AQUABAG z 10-metrsko cevjo. Za popolno brezskrbnost zalivanja na cevi namestite kovinsko razpršilno pištolo RAMDA, ki je prekrita z nedrsečo gumo in zagotavlja močan in nastavljiv pretok vode. Ima tudi nastavek za pipo. Nanjo lahko priključite 25-metrsko armirano cev za vodo premera 12,5 milimetra.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Preverite celotni vodni program za zalivanje vrta

Misija zalivanje: kako zaliti 20 posod naenkrat? Izberite namakalni sistem.

Vir: Ramda in Eurogarden

V poletnih mesecih je pomembno, da redno zalivate tudi balkonsko cvetje, ki ga tako skrbno izberete za vsako sezono.

Tisti, ki ste se odločili, da boste cvetoča korita na domači terasi ali balkonu, morate upoštevati, da je treba rastline zalivati ob primernih urah. Ob najhujši pripeki je treba rastline v loncih in koritih zalivati tudi dvakrat dnevno, sploh če je terasa obrnjena proti jugu in je ves dan osončena. Nekatere rastline veljajo tudi za bolj žejne od drugih, zato morate zanje poskrbeti še bolje.

Če sta balkon ali terasa dovolj velika, lahko uporabljate kar zalivalno cev na kolutu ter pršilne pištole, kot bi jih imeli na vrtu.

V vrtnih centrih Eurogarden lahko izberete enega od številnih namakalnih sistemov za vrtove, terase in balkone, kjer morate zaliti veliko število posod.

Zelo koristen bo namakalni set G.F. za 20 posod s 25-metrsko razvodno cevjo in 20-metrsko kapilarno cevjo ter 20 kapalniki. Nekatere rastline moramo zalivati kapljično in v tem primeru bo zelo koristen namakalni sistem G.F. za 12 manjših ali srednjih lončnic z 20-metrsko kapilarno cevjo.

Poskrbite za užitek na svojem vrtu

Vir: Ramda in Eurogarden

Poleti si lahko prave počitniške užitke omislite tudi na lastnem vrtu. Lahko se odločite za morje v malem oziroma bazen(ček) ali pa za lahkotno osvežitev, ki si jo po delu na vrtu ali v okolici privoščite kar na vrtu. Za takšne primere je zelo priročna solarna prha, ki deluje brez elektrike. Na ekološki način s pomočjo sončnih žarkov ogreva vodo. Mešalni ventil skrbi za nastavitev želene temperature vode.

Brezhibna čistoča avtomobila: pranje z visokotlačnim čistilnikom RAMDA

Visokotlačni čistilniki so vrhunska rešitev za pranje vozil tudi v poletnih mesecih, ko morate bolj kot sicer varčevati z vodo. Z visokotlačnimi čistilniki boste porabili manj vode, vozila pa boste očistili hitreje in bolj temeljito.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Visokotlačni čistilnik RAMDA deluje na hladno vodo in ima vgrajen rezervoar za šampon, indukcijski motor, aluminijasto črpalko z medeninastimi bati. Ima velika kolesa za transport, vsi deli, skozi katere teče voda, pa so kovinski.

Bodite ekološki in vaša vozila operite takrat, ko je to resnično nujno. Tako pomagate varovati okolje in varčevati z vodo.

Težave z vodo: rešitev so pretočne črpalke in hidropaki

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Če imate v svojem domu težave z vodo, lahko v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem izbirate med veliko ponudbo vodnih črpalk z rezervoarjem in hidropakov, ki delujejo kot pretočna črpalka. Primerni so za črpanje čiste ali rahlo umazane vode in zalivanje vrtov, nekateri pa tudi za črpanje umazane vode in fekalij.

Preberite še: