Na Jana Robina se po botanični nasvet zadnje čase obrača vse več ljudi. Sam jim z veseljem odgovarja in svetuje, kako z rastlinami še bolj obogatiti svoj dom, pri čemer opaža, da so trenutno spet zelo priljubljene že skoraj pozabljene sorte. Ena takšnih "krasotic", kot ji pravi sam, je pileja, po njegovem mnenju ena najbolj fascinantnih sobnih rastlin.

"Če me vprašate, kaj me pri tej rastlini tako prevzame, odgovor težko povem v enem stavku. Prav gotovo gre za posebno mešanico vsega. Fascinira me njena oblika, struktura, predvsem pa zgodovina rastline in vse zgodbe, ki so z njo povezane."

Jan pri tem opisuje, da je prva pileja v Evropo, natančneje Norveško, prek kitajske province Junan prispela po zaslugi misijonarja Agnarja Espegrena, podrobneje pa je bila prvič omenjena v osemdesetih letih v britanski reviji Kew Magazine.

"Pri tej rastlini je šlo za izjemno sodelovanje ljubiteljskih botanikov in stroke. In zato jo je še danes težko kje kupiti, saj se je prenašala iz doma v dom zgolj prek amaterskih botanikov oz. ljubiteljev rastlin," pojasnjuje Jan.

Foto: Osebni arhiv

Nasveti za uspevanje čim lepše in zdrave pileje

Priljubljeni botanik, ki ima na Instagramu že skoraj 45 tisoč sledilcev, ima doma že kar 30 pilej. A najbolj je ponosen na tako imenovano "mamo pilejo", ki je stara dobrih 13 let in visoka skoraj en meter. "Dobil sem jo pred tremi leti, ko mi jo je podarila starejša gospa iz mojega kraja. To je bilo zame eno najlepših božičnih daril," se spominja.

Odtlej se je o pilejah naučil marsikaj:

"Pileje so dokaj nezahtevne sobne rastline in če upoštevamo nekaj osnovnih pravil, nas bodo razveseljevale skozi vse leto."

"Pileje imajo rade sonce, najbolj jim ustreza vzhodna lega, idealno je, da imajo zjutraj od dve do tri ure sonca."

"Pri zalivanju moramo biti zmerni, bolje manj kot preveč. Torej zalivamo, ko se zemlja popolnoma izsuši. Občasno lahko rosimo, sploh v poletnih mesecih."

"Sam nekaj svojih pilej poleti prenesem na prosto, kar jim izjemno ustreza", ugotavlja, medtem ko "zimo preživijo na svetlem hodniku, kjer je "stalna temperatura okoli 10 stopinj Celzija. Sem testiral in preživijo tudi nižje zimske temperature."

Foto: Osebni arhiv

Izbira pravega lonca je umetnost

Za pilejo pravi, da je zaradi svoje oblike "najbolj fotogenična gospodična med sobnimi rastlinami", za kar se lahko zahvali izrazito okroglim listom, pa tudi dobro izbranim loncem.

"Zelo dobro je videti v okroglih loncih kot tudi bolj oglatih, ki njeno obliko še dodatno poudarijo. Moramo se zavedati, da je izbira lonca umetnost. Lonec mora biti kot češnja na vrhu torte oz. je pika na i. Nikakor pa ne smemo z izbiro posode sobne rastline zasenčiti. Zato smo pri izbiri lonca resnično pazljivi in nakup dobro načrtujemo."

Foto: Osebni arhiv

Kako poskrbeti za razmnoževanje pilej?

Pileje se razmnožujejo prek koreninskih podtaknjencev z delitvijo, pojasnjuje Jan: "Pri tem moramo biti pazljivi, da 'mladičev' ne ločimo prehitro, ker potem rastlina ne raste dovolj dobro. Držite se pravila, da nove rastline ne ločite od matične rastline, dokler ni velika vsaj deset centimetrov."

Pri tem je treba pri "mami" pustiti vsaj enega "mladiča", dodaja.

Kako se lotiti ločevanja "mladičev", je prikazal tudi v videoposnetku:

Sam je med prijatelje in znance razdelil že več 50 pilej. "Vsakič, ko jo nekomu podarim, povem v šali, da se jim bo sreča podvojila, ko bodo naprej razdelili vsaj pet rastlin."

Če bo šlo tako naprej, verjamem, da bo kmalu vsako gospodinjstvo v Sloveniji imelo svojo pilejo. In takrat bo moja misija ozelenjevanja slovenskih domov dosegla svoj cilj.

Eno si želi podariti tudi predsedniku Borutu Pahorju, zato še vedno čaka na njegovo povabilo, da "mu za njegovo pisarno podarim to fascinantno lončnico."

Preverite tudi: