Priljubljeni botanik na dopustu: Potrebujem le morje, limonado in knjigo #video

Jan Robin si je zgradil že lepo skupnost na svojem profilu na Instagramu, kjer z več kot 31 tisoč sledilci redno deli nasvete o rastlinah. Z njimi mora biti obkrožen tudi na dopustu, saj si oddih najraje poišče v zelenih krajih, kjer ga obkrožata mir in voda.

Mladi koroški botanik Jan Robin je na Instagramu bolje poznan kot Botanistbyheart, saj obožuje rastline in skrb zanje. Po izobrazbi je sicer kemik, a je že v najstniških letih začutil ljubezen do rastlin. Z njimi ga je pobližje spoznala njegova teta, s katero sta gojila afriške vijolice, z babico pa je zasajal prve grede. "Od nekdaj sem imel rad naravo in rastline," se spominja.

Doma ima pod svojo streho več kot 70 rastlin, brez njih pa ne zdrži niti na dopustu. Ko se odpravi na oddih, bo raje kot kamp vedno izbral hotel, a nič pretiranega, saj je precej nezahteven gost, pravi. "Potrebujem samo morje, hladno limonado in dobro knjigo."

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Hkrati pa si ne predstavlja neaktivnih počitnic. Popolni dopustniški dnevi se zanj začnejo že zelo zgodaj s tekom ob plaži, ko je še vse mirno. "Sem se pa lani navdušil nad supom in moram reči, da je to postala moja nova preokupacija."

Še več o tem, kako so videti Janove počitnice, si poglejte v videu:

Video: Maj Lampreht Piletič

