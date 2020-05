Mišičasti botanik začel nov trend: trening s sobnimi rastlinami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Redno hodim v fitnes in ob tem, ko sem moral ostati doma, sem začel razmišljati o alternativah. Kot velik ljubitelj sobnih rastlin sem hitro prišel na idejo, da bi naredil trening s svojo najljubšo sobno rastlino – pilejo," nam je svojo zanimivo idejo pojasnil Jan Robin, ki je po izobrazbi kemik, a je zaljubljen v rastline.

Doma jih ima kar 70 in z njimi osvaja tudi Instagram. Tam si je nabral že več kot 43 tisoč sledilcev, številka pa z vsako novo fotografijo, na kateri ob rastlinah pozira zgoraj brez, pridno narašča.

K temu je pripomogla tudi vadba z rastlinami, ki je na tem priljubljenem družbenem omrežju požela velik odziv. "Ogromno ljudi me je posnemalo in začeli smo si deliti posnetke, kako pridno izvajamo treninge in skrbimo za svoje zdravje med svojimi zelenimi sostanovalkami," pravi Jan.

Janov trening z rastlinami:

Sicer pa treningov v samoizolaciji ne izvaja samo z rastlinami, ampak obožuje tudi rekreacijo na prostem. "Grem teč in delam vaje, predvsem z lastno težo."

V stanovanju ima samo zelene rastline

Jan je ljubezen do rastlin začutil že v najstniških letih, pobližje pa ga je z njimi spoznala njegova teta, s katero sta gojila afriške vijolice, z babico pa je zasajal prve grede. "Od nekdaj sem imel rad naravo in rastline," se spominja.

A med njegovo zbirko 70 rastlin, kolikor jih ima v svojem stanovanju, so samo zelene rastline, saj so cvetoče rastline po njegovem mnenju markantne samo v tistem času, ko cvetijo.

Tako je videti Janovo zeleno stanovanje:

Čeprav se zdi, da negi in skrbi za rastline nameni res veliko časa, mu zalivanje in čiščenje vzameta le eno uro na teden, posveča pa se tudi izobraževanju o njihovi negi in iskanju novih, posebnih rastlin.

Nekaj časa si vzame še za odgovarjanje na vprašanja o rastlinah na Instagramu, kjer v eni uri dobi toliko vprašanj, da nanje komaj sproti odgovarja. In kaj je najpogostejša napaka, ki jo pri negi rastlin dela večina ljudi? "V 90 odstotkih ljudje preveč zalivajo rastline ali pa jim dodelijo preveč oziroma premalo svetlobe."

Sam se trenutno največ posveča svoji najljubši rastlini, že 13 let stari pileji, saj jo bo počasi prenesel na teraso, kjer bo preživela poletje.

Preverite več: