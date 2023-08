Delo na vrtu: kaj je treba postoriti septembra?

Paradižnik, fižol, kumare, papriko, buče in preostale plodove pobirajte ves mesec; če boste to počeli sproti, boste nagrajeni z več pridelka.

Poznate zeleno gnojenje?

Septembra začnite sejati zelenjavo, ki bo na vrtu prezimila (spomladansko solato, špinačo in motovilec), in sadite spomladansko zelje. Na prazne gredice posejte rastline za tako imenovano zeleno gnojenje, na primer gorčico in zeleno deteljo, prav tako pa boste zemljo obogatili, če v njej pustite korenine fižolovih in grahovih rastlin. Te torej odrežite, ne pa izpulite.

Jabolka, hruške, lešniki in orehi

Zdaj je čas za obiranje sadja, jabolk, hrušk, Ne obirajte vseh sadežev drevesa naenkrat, ampak postopoma pobirajte le res zrele. Pobirajte tudi lešnike in orehe; orehov ne trgajte, temveč drevo otresite in poberite tiste, ki so odpadli, preostali pa naj še nekaj časa ostanejo na njem.

Foto: Shutterstock

Ob koncu poletne vročine lahko začnete tudi sajenje sadnih dreves, najprej nektarin in breskev, preostale posadite pozneje. Lanske poganjke malin, ki so obrodili letos, porežite, letošnje, ki bodo obrodili prihodnje leto, pa privežite.

Poskrbite, da boste tudi pozimi imeli sveža zelišča

Pobirajte semena zelišč, občutljivejša pa zaščitite pred nizkimi temperaturami. Zelišča, ki jih želite sveža uporabljati čez zimo - peteršilj, drobnjak, rožmarin - presadite v lončke in prestavite v hišo. Zdaj je tudi čas za delitev oziroma sajenje trajnih zelišč, ki se bodo tako dobro ukoreninila še pred mrazom.

Zdaj posadite čebulnice, ki bodo cvetele spomladi

Ob koncu poletja prav tako poskrbite, da vas bodo spomladi razveselili cvetovi čebulnic, kot so narcise, krokusi, hijacinte in tulipani - čebulice zdaj posadite, pri tem pa pazite, da uporabite čim bolj zdrave in sveže.