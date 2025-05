Vreme se je v četrtek študentov usmililo in tradicionalna Škisova tržnica je na Kardeljevo ploščad v Ljubljani privabila na tisoče zabave željnih obiskovalcev.

"Škisova tržnica je nekaj edinstvenega, saj tam enkrat na leto združimo več kot 56 študentskih klubov. Študenti tako dobijo priložnost, da tradicije iz svojega lokalnega okolja prinesejo v Ljubljano in jih tam pokažejo vsem preostalim študentom, ki prihajajo z drugih koncev Slovenije," je dejal predsednik Zveze ŠKIS Jakob Pirš.

Škisovo tržnico so odprli s tradicionalnim mimohodom študentskih klubov in godbo pihalnega orkestra, zvečer pa je sledil koncertni del prireditve, med drugim so nastopili skupina MRFY, Jet Black Diamonds, Magnifico, Rotormotor in Siegmund Freund.

Študente povabili v Slovensko vojsko

Na odprtju prireditve sta študente sicer pozdravila tudi predstavnika ministrstva za visoko šolstvo in ministrstva za obrambo. Državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urban Kodrič je v nagovoru izpostavil predlog zakona o visokem šolstvu, ki so ga po njegovih besedah na ministrstvu pripravili s pomočjo študentov, generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu za obrambo Željko Kralj pa je študente povabil, da se pridružijo Slovenski vojski.