Dež in blato nista pokvarila odprtja Škisove tržnice

Dež je že zgodaj popoldne zaznamoval letošnjo Škisovo tržnico, prizorišče pa kmalu spremenil v blatno ploščad. A navdušenih študentov vreme ni zmotilo. Z mimohodom študentskih klubov in nagovorom predsednice Zveze Škis so odprli Škisovo tržnico 2019, ki ponuja priložnost za druženje, koncerte, povezovanje in predstavitev lokalne kulinarike.

"Ne glede na vse druge dogodke, bistvo Škisove tržnice ostajate vi, klubi. Vi ste po mojem mnenju srce študentskega organiziranja. Dobro delo v lokalnem okolju le nadaljujte, danes pa malo pozabite na skrbi in skupaj ustvarimo nepozabno in edinstveno Škisovo tržnico 2019," je ob odprtju dogodka dejala predsednica Zveze Škis Nina Plank. Klubom se je zahvalila tudi za vso njihovo podporo v zadnjih tednih in mesecih.

Tržnica ponuja lokalne izdelke

Stojnice študentskih klubov in drugih organizacij so predstavljale lokalne izdelke. Gorenjski študentski klubi so mimoidočim ponujali predvsem narezke z domačimi mesninami in drugo lokalno hrano, posavski študenti radioaktivne napitke, srečati se je dalo tudi zamejsko "pašto", predvsem pa na stojnicah ni manjkalo piva, vina in drugih alkoholnih pijač.

Zveza Škis sicer združuje 58 študentskih klubov, deset jih zaradi lanskega izginotja 70 tisoč evrov letošnji dogodek bojkotira. Organizatorji verjamejo, da bo vreme popoldne ponehalo in bo prireditev kljub dežju obiskalo do 20 tisoč mladih. Prizorišče je bilo že kmalu po odprtju sicer dobro obiskano.

Lani je bilo vreme z organizatorji bolj prizanesljivo v primerjavi z letošnjim dogodkom. Foto: STA

Glavni razlog obiska je zabava. "Da uživamo, se imamo dobro, se družimo, da 'požuramo' z drugimi študenti," je razloge, zakaj se udeležuje Škisove tržnice, povzel Jan Juvan iz Kluba študentov Kranj.

Vidu Oblaku iz Kluba študentov Poljanske doline je všeč, da študenti predstavijo kulinariko in običaje različnih regij, kot glavni razlog za obisk pa je izpostavil druženje.

Študentom so všeč predstavitve slovenskih regij

"Škisova tržnica je raj za študente," je dejala Ana Jurečič iz Kluba posavskih študentov. "Všeč mi je, ker je vse tako sproščeno in lahko spoznaš res veliko mladih. Všeč mi je, da se lahko vsak klub posebej predstavi in predstavlja svojo regijo in ker gre za popolni odklop čez ves dan ter da vidiš tudi ljudi, ki jih dolgo nisi videl," je povedala.

Dodala je, da je zanjo združevanje v klubu zelo pomembno, saj se tako mladi v isti regiji povežejo med seboj, razvijajo svoje sposobnosti, so aktivni in se družijo, kar je pomembno tako za mlade kot za regijo.

Foto: STA

"V Krškem imamo veliko aktivnosti. Pozimi in poleti imamo dve veliki zabavi, organiziramo tudi tečaje, druženja za mlade, imamo zelo aktivni mladinski center, veliko dobrodelnih in čistilnih akcij - čim več, da povežemo mlade v Krškem," je dejala o aktivnostih svojega kluba.

Andraž Deluiza iz Kluba zamejskih študentov pa Škisovo tržnico vidi tudi kot možnost predstavitve zamejskih študentov svojim slovenskim kolegom. Tudi na današnjem dogodku želijo podariti, da še veliko Slovencev živi za slovensko mejo, ohranja slovensko tradicijo in prihaja na študij v Slovenijo. Njihov klub je sicer del Zveze Škis, a v primerjavi s slovenskimi klubi ne prejema državnega denarja.

Popoldne in večer bosta zaznamovala predvsem druženje in glasba, tako organizatorji kot tudi obiskovalci upajo, da bo zdržalo tudi vreme. V večernem delu bodo nastopili Siddharta, Jan Plestenjak, Vlado Kreslin, Pero Lovšin in drugi, na električnem odru bodo glasbo izbirali domači in tuji didžeji Dynoro, Kosta Radman, Clay Clemens in drugi.