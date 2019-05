Deset klubov zaradi izginulega denarja bojkotira Škisovo tržnico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po letu dni še vedno ni znano, kam je lani po prireditvi izginilo več kot 70 tisoč evrov. Zaradi načetega zaupanja v vodstvo Zveze študentskih klubov Slovenije bo letošnjo tržnico bojkotiralo 10 študentskih klubov.

Po njihovem mnenju je Zveza, ki v ospredje med drugim postavlja integriteto, transparentnost in dobro komunikacijo, pri informiranju študentskih klubov o lanskem dogodku zatajila. Vodstvo Škisa pa vztraja, da so se pri komunikaciji ravnali po navodilih policije, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Zaradi izginulega denarja so popolnoma razočarani študenti z vzhodnega konca Slovenije, ki so napovedali bojkot ene največjih študentskih prireditev.

Krivca še vedno ni

Za krajo 70-ih tisočakov so študentski klubi izvedeli šele leto dni po dogodku, krivca pa še vedno ni.

Črna pika je na Zvezi Škis in posledično na študentskih klubih, ki jo sestavljajo. Študenti zato zahtevajo, da nekdo prevzame odgovornost.

Napovedujejo okrepitev delovanja Zveze študentskih klubov vzhodne Slovenije, krovne organizacije, ki je že pred leti nastala kot nekakšna opozicija Zvezi Škis.

Klubi z vzhoda Slovenije pod okriljem nove stare Zveze že napovedujejo skupne projekte po vrednotah, ki jih zasledujejo že vsa ta leta, so še poročali v oddaji.