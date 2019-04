Na Škisovi tržnici izginilo 70.000 evrov

Svet24 poroča, da so predstavniki Zveze študentskih klubov Slovenije (Škis) zadevo prijavili policiji, odgovornosti pa ni prevzel nihče. Hkrati naj bi potrebovali celo leto, da so izginotje 70.667,70 evra prejšnji teden predstavili svetu Zveze Škis in svojim članom. Takratna predsednica Zveze Škis Patricija Premrov je zaradi dogodka sicer ponudila odstop, ki pa ni bil sprejet, so pojasnili na zvezi.

Kot so pojasnili, je bil denar na študentskem dogodku sledljiv od vseh štirih blagajn, kjer sta ga neodvisno prešteli dve osebi - natakar in varnostnik, ga zapečatili v bančni vreči, predali zaupniku, ki ga je odnesel do avtomobila, s katerim so denar nato prepeljali na varno lokacijo, kjer je bil predan blagajničarki. Nato pa so pri končnem štetju po informacijah spletnega portala Svet24 pogrešili celo bančno vrečo.

Izginotja denarja po poročanju medijev vodilni v Škisu niso omenili v finančnem poročilu Škisove tržnice 2018, so ga pa omenili v poročilu Ajpesu. Na Policijski upravi Ljubljana pa so za spletni portal 24ur potrdili, da so konec avgusta 2018 zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje tatvine na okrožno tožilstvo v Ljubljani.