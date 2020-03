V Mariboru gradijo 400 novih najemnih stanovanj, 88 jih je v leseni gradnji

Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, bosta dva objekta z 88 stanovanji in skupno garažo ustrezala merilom trajnostne gradnje. Predvideni so lesena nosilna konstrukcija nadzemnega dela, učinkovito prezračevanje z rekuperacijo toplote in parkirna mesta, opremljena s polnilnicami za električna vozila.

Kot je poudaril direktor Stanovanjskega sklada Črtomir Remec, je tovrstna gradnja ena od temeljnih zavez Evropske unije pri prehodu v CO2 nevtralno družbo, naloga javnih institucij pa je, da te zaveze izvedejo v praksi.

Stanovanja bodo velika od 35 do 85 kvadratnih metrov, v sklopu soseske pa načrtujejo tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevni center aktivnosti za starejše, v delu pritličnih objektov pa tudi trgovske in storitvene lokale.

Vrednost znaša okrog 24 milijonov evrov

"Vrednost gradbenih del prve faze z 212 stanovanji znaša slabih 24 milijonov evrov, naložbo pa bomo sofinancirali s posojilom Razvojne banke Sveta Evrope (CEB). Zaključek del je predviden marca 2022. S tem se bomo še bolj približali cilju, da do leta 2025 podvojimo trenutno število stanovanj in dosežemo naslednjo prelomno stopničko - deset tisoč javnih najemnih stanovanj," je še dodal direktor Stanovanjskega sklada RS.

Za prvo fazo bo poskrbelo gradbeno podjetje Pomgrad s partnerskimi družbami Gitri, GH Holding in VG5.

To sicer niso edini načrti državnega stanovanjskega sklada v Mariboru, saj se pripravljajo tudi na gradnjo soseske Novo Pobrežje. Projekt je v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in predvideva do 450 stanovanj na Ulici Veljka Vlahoviča. Gradnja stanovanj se bo predvidoma začela leta 2022, zaključila pa naj bi se v dveh letih.

Preberite tudi: