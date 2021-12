Avtomobil, ki bo marsikaterega Slovenca prepričal za prehod na električno mobilnost

Prodajne številke so jasne – kompaktne petvratne limuzine imajo na evropskem trgu zelo pomembno vlogo. Tudi zato so se pri Citroënu z novim ë-C4 tako zelo potrudili ter skušali razumeti potrebe svojih kupcev, njihov vsakodnevni način rabe avtomobila.

Francozi so svoje delo opravili zelo dobro. Oblikovno kombilimuzina s prepoznavno Citroënovo identiteto naslavlja potrebe kupcev, ki želijo udobje in praktičnost SUV-ja ter eleganco kupeja. V oblikovni zasnovi novega stoodstotno električnega vozila ë-C4 se namreč uspešno prepletajo eleganca, tekoče linije in dinamičnost petvratne limuzine po zaslugi izčiščenih površin, prefinjenih linij in prepoznavnih grafičnih podrobnosti, a tudi moč, karakterne poteze in vzdržljivost SUV-ja po zaslugi velikih koles, razkošnih in mišičastih oblin ter zaščitnih elementov vse naokoli karoserije.

Citroënovo osebno vozilo na stoodstotno električni pogon vam priporočamo, če vsakodnevno pretežno opravljate kratke poti in lahko na poti enostavno dostopate do rešitev za polnjenje. Kompaktna petvratna limuzina ë-C4 ponuja svež pristop s svojevrstnim značajem, udobjem, tehnološko naprednostjo in vsestransko rabo.

Avtomobil je na trg prišel s posebno misijo – dokazati, da je električna mobilnost udobna ter cenovno ugodna in da ni rezervirana le za mestne malčke, pač pa da lahko vse prednosti elektrike nudi tudi družinski avto. Po videnem sodeč, mu to zelo dobro uspeva.