Živa meja, okrasni lonci, ribnik ... Tako bo vaš vrt še prijetnejši.

Živa meja namesto ograje

Foto: Thinkstock

Ko želite svoj dom in vrt zaščititi pred nepovabljenimi obiskovalci in radovednimi pogledi, je živa meja lahko celo bolj učinkovita kot običajna ograja, predvsem pa bo s svojim zelenjem vaš vrt naredila prijetnejši. Preberite, katere grmovnice izbrati za živo mejo, kako jo zasaditi in negovati.

Vrt okrasite z mozaikom

Foto: Thinkstock

Se vam zdi, da vaš vrt ni dovolj živahen? Poskusite z mozaikom, s to ustvarjalno rešitvijo lahko okrasite tla, cvetlične lonce ali pa kar vrtno mizo. Vrt bo takoj postal pisan, predvsem pa bo nosil vaš edinstven podpis.

Okrasni lonci, lepi in uporabni

Foto: Thinkstock

Z malo domišljije lahko z okrasnimi lonci in rastlinami, ki jih boste zasadili v njih, popestrite okolico svojega doma. Preberite, kakšne lonce izbrati in kaj v njih zasaditi.

Ribnik na domačem vrtu

Foto: Thinkstock

Sanjarite, da bi imeli na vrtu ribnik, ob katerem bi posedali ob toplih popoldnevih? Tudi to je mogoče, če ste dovolj ambiciozni: preberite, kako do ribnika na domačem vrtu.

Peskovnik - najljubši otroški prostor za igro

Foto: Thinkstock

Vsak otrok bo z veseljem na svežem zraku, če je tam dovolj možnosti za zabavo. Malčke boste zagotovo najbolj razveselili, če jim za igro na domačem vrtu sestavite peskovnik.