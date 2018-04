Z dekorativnim kamnom polepšajte puste vrtove in dvorišča

Foto: Thinkstock

Pri dekorativnem kamnu gre pravzaprav za skupen izraz, uporabljen za opisovanje različnih vrst, stilov in velikosti kamnin, ki jih lahko uporabimo za urejanje in dekoriranje svoje domače okolice. Je izjemno uporaben na tistih mestih, kjer trava težko raste, na primer pri hišnem vhodu in dvoriščnem dovozu.

Uporaba kamna je lahko dobra alternativa, če se na vrtu srečujete s težavami, kot sta neodtekanje deževnice ter prevelika izpostavljenost rož in vrtnin soncu.

Nakup dekorativnega kamna se lahko izkaže za koristno naložbo.

Uporaba prodnatega kamna je idealna okoli cvetličnih rastlin, saj pokriva in ščiti zemljo pred škodljivci, preprečuje izrast plevela in čezmerno izhlapevanje vode iz tal, tako da ta ostanejo vedno vlažna.

Najpogosteje ga najdemo v različnih odtenkih sive in bele barve.

Veliki kosi kamna se uporabljajo za označevanje stičiščnih točk v vrtu, prav tako so idealni za gradnjo kamnitih zidov, pregrad in sten ribnikov.

Uporaba dekorativnega kamna je odlična rešitev za drenažo, saj zmanjšuje tveganje poškodovanja okolice zaradi presežne vode. Za drenažo je najbolje uporabiti vrsto manjših kamenčkov. Uporabite jih lahko tudi za drenažo v gredicah in lončkih. Dekorativni kamen ni primeren kot podlaga vrtnemu pohištvu, zato se ga ne priporoča za uporabo pri dovozih, vhodih ali hodnih stezicah, saj na njem lahko drsi.

Pri skrilavcu gre za podolgovato, lubju podobno kamnino. Uporablja se za preprečevanje rasti plevela. Ne samo, da onemogoča rast plevela, ohranja tudi vlažnost v tleh. Najdemo ga lahko v različnih odtenkih rdeče, sive in modre barve.

Dekorativni kamen se lahko uporablja kot alternativa lubju za preprečevanje plevela (glejte naš vodnik za zatiranje plevela).

Koščki lomljenega skrilavca so odlična alternativa lubju v luknjah v boju proti plevelu. Skrilavec pomaga ohraniti neželen plevel in vlago v tleh. Dobimo ga v različnih odtenkih rdeče, sive in modre barve.

Uporaba dekorativnega kamna je lahko cenejša alternativa asfaltu ali drugim vrstam kamnov za podlago, kupite pa ga lahko v praktično vseh barvah.

Uporabite lahko drobljen prod, ki ima grobo teksturo zaradi nepravilne oblike zdrobljenih kamnov. Kamni drobljenega peska se odlično vežejo in prilagajajo skoraj katerikoli trajni površini.

Lahko uporabite tudi drobljeni granit, ki je v nasprotju s prodom stabilnejši. Najpogosteje se uporablja za prehodne potke in dovoze.

Odsvetujemo vam uporabo tovrstnega dekorativnega kamna v bližini vhoda v dom, ker se lahko oprime vaših čevljev in opraska domača tla. Njegovo uporabo omejite na bližnjo okolico in pri tem ne pretiravajte. Zaradi svojega naravnega videza je primerna izbira za tiste, ki imate raje rustikalni slog. Na voljo je v odtenkih sive, bež in rjave barve.

Naši vrtovi zahtevajo nenehno vzdrževanje. Redno čiščenje in skoraj letna menjava dotrajanih elementov sta lahko čez čas velik finančni zalogaj.

Dekorativni kamen ne zahteva nikakršnega vzdrževanja. Čeprav je začetna cena lahko nekoliko dražja v primerjavi z drugimi izdelki, je njegova namestitev mogoča vse do takrat, ko se sami odločite za zamenjavo.

Kot je bilo že omenjeno, je dekorativni kamen eden najučinkovitejših načinov zatiranja plevela in skrbi za to, da v vašem vrtu vse raste na za to določenih mestih.

V poletnih mesecih so rastline izpostavljene visokim temperaturam, ki jih včasih težko vzdržijo. V času suše lahko umrejo, sploh ob nerednem zalivanju.

Z uporabo dekorativnega kamna boste zaščitili svoje rože in njihove korenine pred čezmerno izpostavljenostjo soncu, kar jim bo omogočilo precej večjo možnost preživetja.

V zimskih mesecih lahko korenine rastlin zamrznejo. Z uporabo dekorativnega kamna jih boste izolirali od mraza, tako da bodo lahko normalno prezimile.

Različne vrste in načini uporabe dekorativnega kamna na vrtu in dvorišču lahko popestrijo prostor z barvno paleto in dodajo teksturo vašemu prostoru.

S pravilno uporabo lahko spremenite dolgočasne dele svojega vrta in dvorišča v okolico, ki je prijetnejša za oko.