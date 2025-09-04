Četrtek, 4. 9. 2025, 6.14
Koalicija voljnih v Parizu o varnostnih jamstvih za Ukrajino
Voditelji držav zaveznic Ukrajine, zbranih v t. i. koaliciji voljnih, ter EU in Nata se bodo danes v Parizu sešli na pogovorih o varnostnih jamstvih za Ukrajino po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora z Rusijo. Srečanju, na katerem bo sodeloval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, bo sledil pogovor s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.
Pogovore bosta vodila francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, predvidoma naj bi razpravljali tudi o možnosti napotitve evropskih vojakov v Ukrajino. Sestanka se bosta udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar Nata Mark Rutte.
Srečanja, ki bo potekalo v hibridni obliki, se bo prek videopovezave udeležil tudi slovenski premier Robert Golob.
Po vrhu koalicije voljnih o varnostnih jamstvih bo sledil pogovor s Trumpom, so v sredo potrdili v Elizejski palači.
Rutte je pred tem v sredo izrazil pričakovanje, da bodo današnji pogovori utrli pot jasnejši sliki glede sodelovanja ZDA pri zagotavljanju varnostnih jamstev.
Pripravljenost za napotitev vojakov v Ukrajino je doslej potrdila peščica evropskih držav, med njimi Velika Britanija, Francija, Belgija, Litva in Estonija. Slovenija v tem trenutku pošiljanja vojakov v Ukrajino ne načrtuje, niti o tem ne potekajo nobeni pogovori, so sporočili v premierjevem kabinetu.
Rusija napotitvi vojakov članic Nata v Ukrajino odločno nasprotuje.