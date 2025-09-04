Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
4. 9. 2025,
6.14

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
pomoč Evropska unija ZDA Ukrajina srečanje koalicija voljnih Pariz Emmanuel Macron

Četrtek, 4. 9. 2025, 6.14

6 minut

Koalicija voljnih v Parizu o varnostnih jamstvih za Ukrajino

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Emmanuel Macron, francoski predsednik, Francija | "Evropejci smo pripravljeni ponuditi varnostna jamstva Ukrajini in Ukrajincem na dan, ko bo podpisan mirovni sporazum," je na predvečer srečanja dejal Macron. | Foto Reuters

"Evropejci smo pripravljeni ponuditi varnostna jamstva Ukrajini in Ukrajincem na dan, ko bo podpisan mirovni sporazum," je na predvečer srečanja dejal Macron.

Foto: Reuters

Voditelji držav zaveznic Ukrajine, zbranih v t. i. koaliciji voljnih, ter EU in Nata se bodo danes v Parizu sešli na pogovorih o varnostnih jamstvih za Ukrajino po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora z Rusijo. Srečanju, na katerem bo sodeloval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, bo sledil pogovor s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Pregled dneva: 

6.10 Koalicija voljnih v Parizu o varnostnih jamstvih za Ukrajino

6.10 Koalicija voljnih v Parizu o varnostnih jamstvih za Ukrajino

Pogovore bosta vodila francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, predvidoma naj bi razpravljali tudi o možnosti napotitve evropskih vojakov v Ukrajino. Sestanka se bosta udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Srečanja, ki bo potekalo v hibridni obliki, se bo prek videopovezave udeležil tudi slovenski premier Robert Golob.

Po vrhu koalicije voljnih o varnostnih jamstvih bo sledil pogovor s Trumpom, so v sredo potrdili v Elizejski palači.

Rutte je pred tem v sredo izrazil pričakovanje, da bodo današnji pogovori utrli pot jasnejši sliki glede sodelovanja ZDA pri zagotavljanju varnostnih jamstev.

T. i. koalicija voljnih, ki šteje približno 30 držav, namerava zagotoviti podporo ukrajinski vojski in morda v Ukrajino napotiti vojake, ko in če bo dogovorjeno premirje. ZDA naj bi bile medtem pripravljene pomagati z obveščevalnimi podatki in podporo iz zraka.

Pripravljenost za napotitev vojakov v Ukrajino je doslej potrdila peščica evropskih držav, med njimi Velika Britanija, Francija, Belgija, Litva in Estonija. Slovenija v tem trenutku pošiljanja vojakov v Ukrajino ne načrtuje, niti o tem ne potekajo nobeni pogovori, so sporočili v premierjevem kabinetu.

Rusija napotitvi vojakov članic Nata v Ukrajino odločno nasprotuje.

Vladimir Putin in Donald Trump na novinarski konferenci v mestu Anchorage na Aljaski
Novice Kijev: Putin zavaja z očitno nesprejemljivimi predlogi
Vladimir Putin
Novice Putin: Če sem živ, je to že dobro
Donald Trump in Vladimir Putin na skupni tiskovni konferenci
Novice Putin hladno zavrnil Trumpa
pomoč Evropska unija ZDA Ukrajina srečanje koalicija voljnih Pariz Emmanuel Macron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.