Voditelji držav zaveznic Ukrajine, zbranih v t. i. koaliciji voljnih, ter EU in Nata se bodo danes v Parizu sešli na pogovorih o varnostnih jamstvih za Ukrajino po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora z Rusijo. Srečanju, na katerem bo sodeloval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, bo sledil pogovor s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Pregled dneva:



6.10 Koalicija voljnih v Parizu o varnostnih jamstvih za Ukrajino

6.10 Koalicija voljnih v Parizu o varnostnih jamstvih za Ukrajino

Pogovore bosta vodila francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, predvidoma naj bi razpravljali tudi o možnosti napotitve evropskih vojakov v Ukrajino. Sestanka se bosta udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Srečanja, ki bo potekalo v hibridni obliki, se bo prek videopovezave udeležil tudi slovenski premier Robert Golob.

Po vrhu koalicije voljnih o varnostnih jamstvih bo sledil pogovor s Trumpom, so v sredo potrdili v Elizejski palači.

Rutte je pred tem v sredo izrazil pričakovanje, da bodo današnji pogovori utrli pot jasnejši sliki glede sodelovanja ZDA pri zagotavljanju varnostnih jamstev.

T. i. koalicija voljnih, ki šteje približno 30 držav, namerava zagotoviti podporo ukrajinski vojski in morda v Ukrajino napotiti vojake, ko in če bo dogovorjeno premirje. ZDA naj bi bile medtem pripravljene pomagati z obveščevalnimi podatki in podporo iz zraka.

Pripravljenost za napotitev vojakov v Ukrajino je doslej potrdila peščica evropskih držav, med njimi Velika Britanija, Francija, Belgija, Litva in Estonija. Slovenija v tem trenutku pošiljanja vojakov v Ukrajino ne načrtuje, niti o tem ne potekajo nobeni pogovori, so sporočili v premierjevem kabinetu.

Rusija napotitvi vojakov članic Nata v Ukrajino odločno nasprotuje.