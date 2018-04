Trendi kopalniških ploščic

Vemo, da izbira ploščic ob prenovi kopalnice ni preprosta, saj je na voljo neskončno modelov, ki se razlikujejo po obliki, barvi in teksturi. V preteklosti so imele ploščice večinoma funkcionalne prednosti, vendar je njihova estetska vloga enako pomembna kot njihova funkcija.

Foto: Thinkstock

Foto: Thinkstock Nikoli ne morete zgrešiti z izbiro ploščic v nevtralni barvi, kar vključuje vse odtenke od kremno bele do sive. Sivo-bela kombinacija je zelo priljubljena kot dopolnilo nevtralni bež. Visoko sijoče ploščice v beli barvi so odlične za majhne kopalnice, ki potrebujejo malo več svetlosti.

Kopalnica je prostor, kjer se sproščate

Naši kopalniški prostori so namenjeni sprostitvi, zato je pomembno, da barve okrepijo to vzdušje.

Ploščice nevtralnih barv lahko pripomorejo k telesni in psihični pomiritvi, saj ustvarjajo občutek zatočišča.

Nevtralne tone lahko uporabite od tal do stropa, da kopalnica ne bi postala dolgočasna, pa se igrajte z različnimi oblikami ploščic in teksturami ter jih združite na edinstven način.

Preproste ploščice niso dolgočasne, prav nasprotno

Nekateri mislijo, da so preproste ploščice dolgočasne, saj jih videvamo praktično vsepovsod in so jih zaradi tega siti, vendar so med letošnjimi trendi zelo priljubljene.

Odstopajo predvsem po večji dimenziji (velikosti) in različnosti vzorcev, ki se pojavljajo kot kontrast med barvami, črtami, mrežami in linijami.

Izbira je res neskončna, njihova prednost pa je tudi v tem, da jih lahko postavite v katerokoli kopalnico ne glede na njeno velikost.

Geometrijske ploščice poživijo kopalnico Foto: Thinkstock

Ne samo, da postajajo vzorci in barve bolj raznoliki, v modi je prav tako igranje z oblikami, saj ploščice niso več samo pravokotne oblike.

Posebna oblika, ki je v zadnjem času priljubljena, je šesterokotnik. Zaradi svojega edinstvenega videza lahko takšne ploščice poživijo kopalnico.

Geometrijske ploščice lahko uporabite v velikem obsegu (na vseh stenah in tleh) in tako nastavite ton. V majhnih kopalnicah pomagajo izboljšati zaznavanje prostora, še posebej če se oblika dobro ujema z barvo.

Foto: Thinkstock

Lesene ploščice so najnovejši hit pri izbiri kopalniških ploščic. Njihova privlačnost se skriva v netradicionalni velikosti, saj so te neprimerno večje, ker imitirajo les.

Najpogosteje se pojavljajo z motivom hrasta, javorja in češnje.

Keramične ploščice iz porcelana so idealne za kopalnico, saj ponujajo večjo odpornost proti madežem in vodi, ne da bi pri tem žrtvovali estetski videz

Uporaba tovrstnih ploščic poveča organski občutek, ki je še kako potreben v kopalnici.

Za bolj privlačen videz lahko tovrstne ploščice kombinirate z naravnimi kamnitimi ploščami in drugimi materiali.

Večje marmorne ploščice v mehkih tonih za tla

Pri marmorju gre za naravni material, priljubljen zaradi lepote in luksuznega občutka.

Marmor je naravna skala, vsak kos pa ima svojo edinstveno barvo in slog. Razlike so vidne predvsem v "žilah" in subtilnih barvah senčenja, ki ustvarjajo privlačen videz, po čemer je marmor znan.

Čeprav je letos modni hit marmor v bogati temnozeleni barvi, v kopalnici prevladujejo nežnejši toni. Ni vam treba kupovati pravega marmorja, da bi uživali v tovrstnem slogu. Če želite luksuzen videz za bolj razumen proračun, posezite po ploščicah, ki imitirajo videz marmorja.

Teksturirane ploščice Foto: Thinkstock

Dodajte spremembo, globino, barve in otipljivost z uporabo teksturiranih ploščic. Teksture se lahko pojavijo subtilno ali izrazito, odvisno od uporabljenega materiala, končnega nanosa in želene barve.

3D-ploščice lahko postanejo celo del umetniške instalacije, saj se lahko tako kot pri drugih igrate z velikostmi in slogi, s čimer je mogoče poustvariti neskončno število kombinacij.

Z uporabo tovrstnih ploščic lahko ustvarite žariščno točko v kopalnici, na podlagi katere gradite preostale elemente.

Izbira pravih ploščic za kopalnico je lahko pravi izziv, zato dobro premislite, kakšno barvo, obliko in teksturo teh želite uporabiti v svoji, saj gre za trajnejši nakup, ki bo viden še desetletja.