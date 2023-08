Toplotna črpalka, ki poleti hladi, pozimi pa greje.

Toplotne črpalke so že poznana in učinkovita sredstva za kakovostno, varčno in do okolja prijazno ogrevanje doma. Pa ste vedeli, da to ni njihova edina lastnost? Poleg ogrevanja sanitarne vode nam v vročih poletnih mesecih nudijo učinkovito in do žepa prijazno hlajenje.

Foto: Shutterstock

Toplotne črpalke tudi hladijo

Na udobje bivanja v našem domu med poletnimi meseci izjemno vpliva temperatura prostorov. V mesecih, ko se zunanje temperature pogosto dvignejo nad 30 °C in ko imamo veliko sončnih ur, tudi notranje temperature prostorov hitro postanejo neudobne.

Sodobna arhitektura z velikimi steklenimi površinami in voluminoznimi odprtimi prostori predstavlja velik izziv za senčenje in hlajenje. Starejše gradnje pa so večinoma neprimerno izolirane in grajene po zastarelih standardih.

Hlajenje z uporabo klimatskih naprav je splošno razširjeno, vendar obstaja učinkovita, do okolja prijazna, nizko energetska rešitev za hlajenje, ki ustvarja ugodje in udobje bivanja – toplotna črpalka!

Toplotna črpalka greje in hladi. Foto: Orca Energija

Ali vsaka toplotna črpalka tudi hladi?

Odgovor je preprost – ne. Funkciji gretja in hlajenja imajo reverzibilne toplotne črpalke, ki so prilagojene prav tovrstnemu delovanju. Natančneje, zunanja enota je tista, ki mora omogočati reverzibilno delovanje, da se lahko vlogi uparjalnika in kondenzatorja zamenjata. Izbran model zunanje enote ima zato večji vpliv na delovanje celotnega ogrevalnega sistema, kot si morda mislimo.

Podjetje Orca Energija sledi zelo visokim standardom svojih izdelkov, zato svoje toplotne črpalke dopolnjuje z zunanjo enoto Mitsubishi Electric, ki prav takšno delovanje omogočajo. V hladnejšem delu leta so to še vedno toplotne črpalke za ogrevanje prostorov, poleti pa lahko prostore tudi aktivno hladijo.

Marles hiše s toplotno črpalko Orca in zunanjo enoto Mitsubishi Electric hladijo svoje objekte. Foto: Orca Energija

Toplotne črpalke za ogrevanje radiatorjev iz okolja sprejemajo toploto in jo usmerjajo do grelnih teles, na podoben način pa lahko prostore tudi hladijo. Predvsem ko gre za ogrevanje, uporabljamo talne, stenske ali stropne sisteme, s čimer lahko dosežemo zelo dober učinek hlajenja.

Ker toplotna črpalka v bistvu služi le prenosu toplote iz okolja v stavbo, lahko ta proces dokaj preprosto obrnemo in toploto v poletnem času odvajamo iz prostorov. Pri tem črpalka še vedno deluje po svojem osnovnem principu, le da sta zamenjani vlogi uparjalnika in kondenzatorja, prenos toplote pa seveda poteka v obratno smer.

V podjetju Orca Energija d.o.o. vam bodo strokovni in prijazni svetovalci pomagali izbrati pravo rešitev, ki bo posebej prilagojena vašim potrebam. Nudijo vam celoten komplet oz. izvedbo na ključ. Ob nakupu njihovih produktov ponujajo možnost montaže ne glede na to, iz katerega dela Slovenije prihajate.

Toplotna črpalka Orca z zunanjo enoto Mitsubishi Electric. Foto: Orca Energija

Prednosti hlajenja s toplotno črpalko

Vsak, ki razmišlja o ogrevanju in hlajenju doma, se bo prej ko slej vprašal, zakaj bi izbral sistem ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko.

Če toplotno črpalko primerjamo z najbolj razširjeno obliko ohlajanja prostorov – klimatsko napravo, je najpomembnejša razlika ta, da toplotne črpalke ne hladijo s pomočjo razpihovanja zraka, kar pogosto ni optimalno.

V prostorih, ki so hlajeni s klimatskimi napravami, pogosto obolevamo za prehladi, povečuje se možnost nastanka bolečin v mišicah in sklepih. K sreči obstaja moderna rešitev, ki ohladi prostore brez neprijetnega pihanja in zdravstvenih skrbi, ki jih le-to prinaša.

Hlajenje s toplotno črpalko je zelo preprosto, cenovno ugodno in udobno, idealna izbira za tiste, ki ne želijo imeti veliko skrbi in opravkov s hladilnim sistemom. Z napredno regulacijo Moja Orca pa lahko nastavitve in delovanje svoje toplotne črpalke nadzirate, kjerkoli ste – v pisarni, trgovini ali pa celo na plaži.

Foto: Shutterstock

Za celovito rešitev ogrevanja in hlajenja

Najučinkovitejši in tudi najcenejši ogrevalno-hladilni sistemi so reverzibilne toplotne črpalke zrak/voda. Le-te omogočajo pozimi ekonomično ogrevanje prostorov in sanitarne vode, poleti pa ogrevanje sanitarne vode in hlajenje.

Toplotna črpalka je ogrevalna rešitev, ki vam bo služila dolga leta. Gre za sodoben in izredno dovršen ogrevalni sistem, ki za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije.

Izmed vseh vrst ogrevalnih sistemov prav toplotna črpalka velja za do narave najbolj prijaznega, uporabnikom pa stroške ogrevanja zniža do 75 %.

Investicija v toplotno črpalko je povsem primerljiva z investicijo, ki bi jo sicer vložili v kateri drugi ogrevalni sistem. Vendar se bo ta investicija povrnila veliko prej, saj bo toplotna črpalka močno znižala vaše tekoče stroške ogrevanja. Investicija v toplotno črpalko se tako povprečno povrne v zgolj šestih letih! Ob začetni investiciji pa vam lahko pomagajo subvencije. Na voljo so subvencije Eko sklada, ki omogočajo dostop do nepovratnih sredstev za nakup in montažo vaše toplotne črpalke.

Toplotna črpalka pozimi hladi, poleti greje Foto: Orca Energija

Tako boste z eno potezo rešili izzive ogrevanja, hlajenja in ogrevanja sanitarne vode, hkrati pa bo rešitev ugodna, udobna in do okolja prijazna.

Toplotne črpalke Orca v svoji kakovosti in delovanju visoko presegajo najstrožje evropske standarde, kar dokazujejo tudi certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji.

