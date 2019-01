Stanovanje v znamenitem newyorškem hotelu

Razkošni stanovanjski dupleks v lasti modnega giganta Tommyja Hilfigerja je v najvišjem nadstropju hotela New York Plaza. V stanovanju, ocenjenem na vrtoglavih 50 milijonov dolarjev (približno 44 milijonov evrov), so bili v preteklosti nastanjeni zvezdniki skupin The Beatles, Rolling Stones in Marilyn Monroe.

Ob nakupu združili dve stanovanjski enoti

Po navedbah Wall Street Journala in kot so zapisali na spletni stani Businessinsider, sta zakonca leta 2008 kupila dve stanovanjski enoti v 18. in 19. nadstropju hotela, za kateri sta odštela nekaj več kot 25 milijonov dolarjev (22 milijonov evrov). Skupna kvadratura ob združitvi obeh enot presega neverjetnih 520 kvadratnih metrov.

Hotel stoji v središču Manhattna v bližini Centralnega parka. Foto: Pixabay

"Stanovanje je neverjetno, predvsem njegova lokacija"

Domovanje je v središču Manhattna, zato ponuja neverjeten razgled na Peto avenijo in Centralni park ter celo slavni most Queensboro. Po mnenju Hilfigerja je ena najboljših stvari, ki jih ponuja tovrstna lokacija, panoramski razgled na mesto, ki nikoli ne spi.

Pogled na most Foto: Youtube/Arhitectural Digest

To je najlepše ravno v večernih urah, ko središče zasije v soju luči. "Razgled na osvetljeni New York ponuja popolnoma drugačno vzdušje," pravi modni oblikovalec.

Stanovanje želel prodati že leta 2008, a je bil neuspešen

V Businessinsiderju so še zapisali, da je ameriški modni gigant stanovanje poskušal prodati že leta 2008 za dvakratnik zneska, ki sta ga z ženo Dee odštela ob nakupu, a neuspešno.

Po končani prenovi sta stanovanje ponovno poskusila prodati leta 2013. Prodajna cena je znašala kar neverjetnih 80 milijonov dolarjev (približno 69 milijonov evrov). Zaradi tako visokega zneska je stanovanje veljalo za eno najdražjih domovanj v Ameriki.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Pozneje sta ceno spustila na 75 milijonov (približno 65 milijonov evrov), nato na 68 milijonov (približno 59 milijonov evrov), na koncu pa še na 59 milijonov dolarjev (51 milijonov evrov), kar je 21 milijonov dolarjev manj od prvotnega zneska.

Po besedah Hilfigerja sta zakonca dobila kar nekaj ponudb, ki pa niso vodile do končnega nakupa. Poudarja, da se mu s prodajo nepremičnine ne mudi in da bo v skrajnem primeru, če ne najdejo ustreznega kupca, ostala v družinski lasti.

Vsi prostori tematsko opremljeni

V prvem nadstropju stanovanja sta kar dve dnevni sobi - bivalna, bolj sproščena in glavna (formalna) dnevna soba, ki vodi v jedilnico. Tu sta še kuhinja in pisarna.

Rdeča nit, ki navidezno drugačne teme in oblikovalske sloge povezuje v celoto, je izobilje zlatih odtenkov tako v bivalnem pohištvu kot tudi okrasnih dodatkih.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

"Moj najljubši prostor je bralni kotiček," pove Dee. Ta je postavljen kot odprtina v formalni dnevni sobi. V tem delu je prav tako razstavljeno originalno delo ameriškega umetnika Andyja Warhola - portret ameriške igralke Elizabeth Taylor.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Iz dnevnega prostora pot vodi v glavno jedilnico

Večina razkošno opremljenih sob se po besedah zakoncev le redko uporablja, med te spada tudi glavna jedilnica, odeta v močne odtenke zlate in rdečkastorjave, ki se odsevajo v ogledalih z vseh strani.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

"Tu smo mogoče imeli vsega skupaj tri večerje," priznava žena. "Večino časa naročamo hrano na dom ali pa hodimo v restavracije," doda Tommy. Poleg jedilnice je preurejen bar, v katerem si lahko postrežejo s pijačo.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Skozi jedilnico v kuhinjo

"V tej kuhinji se ne kuha ravno pogosto, ker za to obstajajo restavracije, čeprav Tommy včasih pripravi kakšen toast," v šali pove Dee. "Kuhinja je meni najljubši del tega stanovanja," priznava oblikovalec in pojasni, da sta si želela kuhinjo po vzoru francoskih bistrojev.

"Najprej sem mislil, da bo vse videti preveč disneyjevsko, ampak je Dee poskrbela za iskanje navdiha in idej. Najprej smo našli črno-bele ploščice in marmor." Na podlagi teh so gradili celoten videz prostora.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Črno-belemu slogu sledijo tudi leseni deli kuhinjskih elementov, pobarvani v črno barvo visokega sijaja. Videz dopolnjujejo še gospodinjski aparati iz nerjavečega jekla in medeninasti ročaji, ki se po slogu, obliki in barvi ujemajo z masivnim kuhinjskim lestencem. Za retro pridih bistrojev iz časa 50. let poskrbijo dodatki, kot so barski stolčki in samostoječa ura, postavljena ob rob.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Televizijski zaslon je skrit v ogledalo

Bolj moderen videz bogato opremljenega bivališča ponuja bivalna dnevna soba, ki je v primerjavi s preostalimi sobami precej bolj umirjena.

Opremljena je tudi z vsemi najsodobnejšimi visokotehnološkimi dodatki, ki se jih upravlja z računalniško tablico. Vrhunec te sobe je vsekakor ogledalo nad kaminom, ki se lahko po potrebi spremeni v televizijski zaslon.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Ni pa to edina stvar, ki dela to stanovanje tako posebno. Prostor je povezan z oblikovalčevo pisarno, v kateri je originalni napis z naslovne strani znamenitega časopisa The New York Times. Zakonca sta ga kupila posebej za ta prostor in ga preoblikovala v knjižno polico.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

V drugem nadstropju spalnice

Največji prostor v zgornjem delu stanovanja je glavna spalnica z zasebnim kopalniškim in ločenim garderobnim delom, v katerem sta Hilfigerjev lastni butik in ženina lepotilnica. Kot dodatek sta si omislila minibar. Glavno spalnico Dee opisuje kot sveže opremljeno, elegantno, predvsem pa udobno.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

"Ko se zbudiva, nama ni treba v kuhinjo," pripoveduje Dee. Bar ima obliko omare in vse potrebno za pripravo jutranje kave ali čaja. Iz spalnice pot vodi na teraso, ki ponuja razgled na Centralni park, v katerem lahko uživata med pitjem jutranje kave.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Otroška soba iskala navdih v navtiki, v kupoli čajnica

Edini otrok, ki še živi z njima, je sin Sebastian, ki se jima je rodil leta 2009. Soba je opremljena v tonih modre, rdeče in bele, kar Tommy označuje za "slog znamke Hilfiger". Kot najljubši del te sobe izpostavljata knjižno polico, izdelano iz dveh bobnov.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Ker so se preostali člani družine že osamosvojili, so druge otroške sobe postale spalnice za goste. Zraven Sebastianove sobe sta še dve dodatni spalnici. Ena je odeta v odtenke črno-bele in je nekakšna galerija rock'n'rolla, drugo pa sta poimenovala vijoličasta soba. Včasih je bila to otroška soba njune hčerke Elizabethe.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest

Čajnica, v kateri raje kot pijejo čaj, jedo pico

V eni izmed dveh kupol, ki ju premore hotel Plaza, sta si zakonca uredila čajnico. V strešni konstrukciji so še vedno vidne originalne opeke. Za poslikave na stenah je poskrbela njuna prijateljica, avtorica in ilustratorka Hilary Knight.

Foto: Youtube/Arhitectural Digest