Podporne stene kot okrasni dodatek vašega dvorišča

Če vaš vrt ali dvorišče zahteva podporno steno, jo uporabite kot priložnost za izboljšanje vse zasnove vašega vrta ali dvorišča. Če jo boste pametno zasnovali, ne le da bo zadrževala strmega pobočja, ampak lahko polepša splošen videz vaše okolice.

Podporne oziroma zadrževalne stene običajno uporabljamo za zadrževanje tal in erozije, lahko pa jih uporabljate tudi za ustvarjanje bivalnih prostorov na prostem. Pomislite na njihovo večnamenskost in kako lahko stene vključite v okolico, kjer bo njihova vloga veliko bolj vsestranska.

Foto: Thinkstock

Ni potrebno, da so vse podporne stene popolnoma naravne. Dodajte jim krivuljo in se izognite dolgočasni ravni steni, ki ne doda vašem vrtu ali dvorišču nobene teksture.

Pred gradnjo stene narišite ali uporabite vrv, nastavite obliko krivulje in se prepričajte, da ta pristaja konceptu vašega vrta ali dvorišča.

Velikost je pomembna

Podporne stene, nižje od enega metra, lahko povsem preprosto načrtujete in zgradite, ne da pri preveč skrbeli za strukturo. Za gradnjo večje stene se raje posvetuje z arhitektom, saj bo ta znal izmeriti primerno višino glede na velikost vašega prostora.

Lažja je uporaba blokov in kamnov

Če se gradnje podporne stene lotevate sami, potem raje uporabite tiste materiale, pri katerih vam ne bo treba preveč razmišljati o pravilni strukturi in enakomerni podlagi. Za to so primerni bloki in kamni, saj se boste pri njihovi standardni višini in dolžini težje zmotili. Pri namestitvi je tudi manj dela, saj vam ni treba skrbeti, ali bodo postavljeni prav v tisto smer, v katero želite. Poskrbite, da se bloki in kamen ujemajo s celim prostorom, saj si boste s tem zagotovili lepši videz.

Ustvarite trdno bazo Foto: Thinkstock

Preden se lotite kakršnega koli postavljanja, bo treba poskrbeti za trdno osnovno. Ta naj bo debela nekaj centimetrov in dobro stisnjena v tla.

Pred dodajanjem prvih kamnov ali blokov dodajte tudi gramoz. Ne pozabite, osnova nastavi ton vse stene, zato si pri pripravi tega ključnega elementa vzemite čas.

Ne pozabite na dranažo

Gradnja podpornega zidu na strmih pobočjih bo potrebovala dodatno dranažo za odtekanje vode. Na dnu dodajte gramoz in drenažno cev, prekrito s mrežo, ki bo obvarovala cev pred zamašitvijo s peskom in preostalim materialom, ki ga nanaša voda. Nikakor ne pozabite na mrežo, saj si ne želite v kasnejših letih rušiti zidu in odkopavati cevi zaradi zamašenosti.

Vse naj bo na isti višini

Za vsak nameščeni kamen ali blok se prepričajte in izmerite, da so na pravi višini preostalih. Če niso vsi bloki in kamni postavljeni natančno, tvegate neuravnoteženost stene in njeno rušenje. Poleg tega je polaganje v isti višini nujno za ohranjanje enakomernega in doslednega videza.

Foto: Thinkstock

Pri votlih kamnih ali blokih je polnjenje zidu zidu s plastjo zemlja ali peska priporočeno, saj ponudijo dodatno podporo pri čvrstosti stene. Dobro stisnite material in poravnajte v višini zadnjih blokov ali kamnov.

Zadnja dela

Dodajanje okrasnih "kap" oziroma pokrovov na zgornjo, zadnjo vrstico blokov ali kamnitih pritrdilnih sten je pika na i. S plastjo lepila ali cementa jih pritrdite na želena mesta.

Izkoristite njihovo večnamenskost

Če se odločite za kamnite bloke, izberite tiste z votlim osrednjim delom, in posadite okrasne rože, vrtnine in zelišča. Pri okrasnem kamnu pa lahko naredite kotičke za sedenje tako, da stene ne zaključite z okrasnim pokrovom. Namesto tega dodajte blazine in boste tako pridobili zelo stabilno površino za sedenje.